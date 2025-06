Así se jugará la última fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Todo está listo para la fiesta de los ocho en la Liga BetPlay. Foto: Dimayor y EFE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor están cerca de llegar a su fin. Este jueves se jugará una jornada crucial en la que Millonarios y Santa Fe definen en El Campín cuál de los dos enfrentará a Independiente Medellín en la gran final del Fútbol Profesional Colombiano.

Millonarios y Santa Fe, en el Cuadrangular B, lograron ambos victorias importantes el pasado lunes. Los embajadores vencieron a Nacional en el Atanasio Girardot, mientras que los cardenales se impusieron a Once Caldas en Bogotá. Esos resultados dejaron a verdolagas y cafeteros sin chances de pelear por la estrella.

El segundo finalista de la Liga BetPlay se definirá con dramatismo en una nueva edición del clásico capitalino. Millonarios y Santa Fe están empatados con nueve unidades, pero como los albiazules tienen la ventaja del punto invisible, son líderes de la zona a falta de una fecha.

A los embajadores les alcanza con un empate para avanzar a la final, mientras que los cardenales están obligados a sumar de a tres para pelear por la estrella con Independiente Medellín, que se impuso en el Grupo A al América de Cali, que era uno de los máximos candidatos.

Los demás equipos, aunque están eliminados, tienen la oportunidad de seguir sumando en la tabla de reclasificación, en la que los mejores clasificados al final de la temporada tendrán la oportunidad de ganar un cupo en competencias internacionales, ya sea en la Copa Libertadores o la Sudamericana.

¿Dónde se jugará la vuelta de la final de la Liga BetPlay?

El clásico capitalino se jugará al mismo tiempo que el choque entre América y el DIM en el Pascual Guerrero. Si el conjunto poderoso se lleva una victoria de Cali, tendría la posibilidad de cerrar la serie por el título en condición de local, ya que sería el mejor equipo de la reclasificación.

No obstante, el Medellín no depende de sí mismo para lograr el objetivo de jugar la vuelta de la final en el Atanasio Girardot, pues Millonarios podría lograr un mejor registro si se impone este jueves a su rival de patio. Santa Fe, en cambio, no tiene chances de cerrar en El Campín si clasifica a la final.

Así quedó la última fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay:

Grupo A

4:00 p.m. | Tolima vs. Junior | Manuel Murillo Toro (Ibagué)

8:15 p.m. | América vs. Medellín | Pascual Guerrero (Cali)

Grupo B

6:05 p.m. | Once Caldas vs. Nacional | Palogrande (Manizales)

8:15 p.m. | Millonarios vs. Santa Fe | El Campín (Bogotá)

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador