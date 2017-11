Así será la emocionante fecha final de la Liga Águila

Siempre será especial la última fecha del fútbol colombiano, sobre todo en el segundo semestre. No sólo se definen los ocho clasificados a las finales, sino que se conocen los clubes que pierden la categoría y deben jugar desde 2018 en la segunda división. Justamente, las emociones de esta fecha 20 de la Liga Águila estarán centradas desde este sábado a las 3:30 p.m., cuando jueguen los equipos que no han definido su situación en las finales ni en la categoría. La Dimayor decidió que estos compromisos se disputaran en el mismo horario para velar por el juego limpio. El único compromiso que se disputará el domingo será entre Equidad y Deportes Tolima, ambos ya clasificados a los cuartos de final.

Se define el descenso

Once Caldas vs. Cortuluá (3:30 p.m.): El equipo de Tuluá en este momento está en posiciones de descenso con 132 puntos y un promedio de 1.1092. Para salvarse sólo le sirve ganarle al Once Caldas en el estadio Plaogrande de Manizales. Con un empate depende de los resultados en los partidos entre América vs. Bucaramanga y Jaguares vs. Rionegro Águilas.

América vs. Bucaramanga (3:30 p.m.): Este será el único juego en el que ambos equipos están en peligro de descenso. Claro que, si Cortuluá no le gana al Once Caldas, no importa que pase entre América y Bucaramnaga y ambos se salvarán de perder la categoría. Para que América descienda tendría que perder, que Jaguares le gane al Rionegro y Cortuluá al Once Caldas. Por su parte, Bucarmanga tendría que perder, que gane Cortuluá y que Jaguares empate o gane. Vale la pena destacar que desde que Jorge “El Polilla” Da Silva es el DT del América, el equipo de Cali no ha cedido puntos en casa. Respecto a la clasificación a las finales, si América gana, asegura su cupo en los 8. Si empata, dependería de otros resultados.

Jaguares vs. Rionegro Águilas (3:30 p.m.): Jaguares tiene 133 puntos y un promedio de 1.1176, depende de sí mismo para salvar la categoría y tendrá la ventaja de jugar en casa en un horario que le conviene, pues a esa hora el calor de Montería es muy fuerte. Enfrentará a un Rionegro que no tiene peligro de descender y tampoco tiene opciones matemáticas de clasificar a las finales. Para que Jaguares descienda, tiene que empatar o perder y que Cortuluá le gane al Once Caldas en Manizales. Respecto a las finales, Jaguares necesitaría ganar y que Medellín y Tigres no lo hagan. Así accedería a los ocho finalistas.

Los ocho finalistas

Independiente Santa Fe, Atlético Nacional y Júnior de Barranquilla serán fijos tres de los cuatro cabezas de serie en los cuartos de final de la Liga Águila, en esta fecha se definirá quién será el otro cabeza de serie y los cuatro equipos que completarían los ocho clasificados a las finales de la Liga Águila. En la lucha por los ocho, ya hay seis clasificados, así que hay sólo dos cupos disponibles. Cinco equipos jugarán por acceder a estas dos posiciones de privilegio. América y Medellín, lo únicos que dependen de sí mismos para clasificar a los 8.

Huila vs. Tigres (3:30 p.m.): Tigres podría hacer historia y convertirse en el primer equipo descendido y que dispute las finales de la Liga. Para eso, necesitará un triunfo ante el Huila y que América y Medellín no ganen. Un empate le podría servir, siempre y cuando Medellín pierda y Jaguares y Envigado no ganen.

Envigado vs. Patriotas (3:30 p.m.): Con 25 puntos, Envigado tiene opciones de clasificar, sin embargo, no depende de sí mismo. Necesitará ganar y que Jaguares, Tigres, Medellín y América no lo hagan. Patriotas no tiene opciones de acceder a las finales.

Nacional vs. Medellín (3:30 p.m.): El clásico paisa, que irá por RCN TV, definirá el futuro del Medellín, pues Nacional ya está clasificado a las finales y lo que se está jugado es la opción de terminar como primero en la fase todos contra todos. Un triunfo le será suficiente al DIM para entrar a las finales. Si empata, dependerá de otros resultados.

Alianza vs. Santa Fe (6:00 p.m., por Win): Alianza ya está eliminado y Santa Fe, clasificado. Sin embargo, lo que está en juego aquí es que el equipo albirrojo pueda terminar primero de la fase todos contra todos, así como la reclasificación, en la que es cuarto a cinco puntos de Medellín y Millonarios.

Millonarios vs. Cali (6:10 p.m., por RCN): Un empate le alcanzaría a Millonarios para asegurarse en la cuarta posición y ser cabeza de serie en las finales de la Liga Águila. El beneficio de ser cabeza de serie es que no enfrentará en los cuartos de final a Júnior, Nacional y Santa Fe. Además, tendrá el beneficio de cerrar como local en esta fase. Por su parte, el Cali está eliminado y ya pensando en el siguiente semestre.

Júnior vs. Pasto (8:00 p.m., por Win): Lo único que está en juego en este partido será la posibilidad de que Júnior termine primero en la fase todos contra todos. Tiene 36 puntos, dos menos que Santa Fe y uno menos que Nacional. Para que sea líder necesitaría ganar y que no lo hagan los dos equipos anteriormente mencionados. Pato, por su parte, ya está eliminado y cumplió con el objetivo de salvarse del descenso.

Equidad vs. Tolima (domingo 7:30 p.m., por Win): Ambos equipos ya clasificaron a las finales, sin embargo, Equidad podría terminar como cabeza de serie si gana y Millonarios pierde ante el Cali en Bogotá. Tolima matemáticamente también podría ser cabeza de serie, pero necesitaría golear 4-0 y que Millonarios pierda.