¡Atención! Así será la Liga Femenina de Colombia en 2024

Jugadoras de Santa Fe celebran con el trofeo al ganar la final de la Liga Profesional femenina 2023 ante el América en el estadio Pascual Guerrero en Cali (Colombia). Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN JR

Luego de las buenas sensaciones que dejó la selección femenina de Colombia en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, la organización de la Copa Libertadores en 2023 y ser la sede del Mundial sub-20, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, reveló detalles de lo que será la Liga Femenina en Colombia durante 2024.

El campeonato contará con 15 clubes, dos menos que el año pasado, y tendrá una duración de siete meses, desde el 17 de febrero al 18 de agosto.

Más deportes: “Millonarios Femenino va a ser protagonista”: Angie Vega, técnica de las embajadoras

🎙️"El sistema de campeonato es todos contra todos, tendremos cuadrangulares" Fernando Jaramillo, Presidente DIMAYOR habla sobre la Liga Femenina. 👔🏆 pic.twitter.com/Ib4iUIL5t3 — Win Sports TV (@WinSportsTV) January 17, 2024

Los equipos participantes serán Deportivo Cali, Deportivo Pasto, Atlético Nacional, Millonarios, La Equidad, Junior, Real Santander, Llaneros, Internacional de Palmira, Cúcuta Deportivo, Deportivo Pereira, Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, Alianza y América de Cali.

Según Jaramillo, Once Caldas no se presentó a la Junta de Competencias y no fue incluido en el torneo.

El formato del campeonato será un todos contra todos y se disputarán cuadrangulares con ocho equipos para decidir a los dos equipos finalistas del torneo. Se jugará entre semana y fines de semana. Los clubes tendrán cupo para cuatro jugadoras extranjeras.

Jaramillo anunció que habrá algunos partidos que se cruzaran con la Copa de Oro y también se hará un parón por los Juegos Olímpicos.

El valor de esta Liga Femenina será de aproximadamente de 23 mil millones de pesos. La mayoría de este dinero es aportado por los 15 clubes participantes, mientras que la Dimayor otorgó entre cinco mil y seis mil millones de pesos. No se ha concretado el apoyo de los ocho mil millones del Gobierno Nacional.

“Hemos tenido acercamientos con el Ministerio del Deporte. El mismo presidente, Gustavo Petro, anunció un apoyo importante para el fútbol femenino. No lo hemos concretado, pero ese tema sigue ahí. No quiere que decir que en estos días o empezando el campeonato, eso se pueda concretar”, dijo Jaramillo.

En cuanto a la transmisión, Jaramillo aseguró que se emitirá, al menos, un partido por Win Sports y se seguirán manejando los links de los demás duelos a través de Youtube, las cuales mejorarían.

🎙️"He estado trabajando en otros posibles patrocinios para la Liga Femenina" Fernando Jaramillo, Presidente DIMAYOR 👔🏆 pic.twitter.com/Z64v3X4Bpk — Win Sports TV (@WinSportsTV) January 17, 2024

En cuanto a la investigación que abrió la Superintendencia de Industria y Comercio, Jaramillo aseguró que se ha “avanzado bastante con la administración”. “Estábamos presentando descargos con cada uno de los clubes y presentamos garantías que estuvieron en cabeza de la Dimayor. La Federación Colombiana de Fútbol también presentó garantías. Esas garantías ya se estaban trabajando con la administración. Estamos pendientes de seguir trabajando con la administración para cerrar esta investigación”, agregó.

Jaramillo, además, mencionó que se están realizando labores para darle más estabilidad a la Liga Femenina para que sea autosostenible. Se espera seguir trabajando desde el ámbito comercial para encontrar empresas que apoyen el fútbol femenino.

🎙️"Debemos darle la divulgación que se merece el fútbol femenino, el público también debe apoyar con las asistencias " Fernando Jaramillo, Presidente DIMAYOR. 👔🏆 pic.twitter.com/E9qYHeQtvo — Win Sports TV (@WinSportsTV) January 17, 2024

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador