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Así será la primera fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II: fechas y horarios

Llaneros y Deportivo Pereira serán los encargados de abrir el semestre este viernes en Villavicencio. Junior, campeón defensor, se mide con Deportes Tolima este sábado.

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Daniel Bello
Daniel Bello
24 de julio de 2026 - 11:57 a. m.
El trofeo de la Liga BetPlay.
El trofeo de la Liga BetPlay.
Foto: Dimayor
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Tras el final del primer semestre y la pausa provocada por el Mundial, la Liga BetPlay Dimayor regresa este viernes al ruedo. Los 20 equipos que conforman la máxima categoría del fútbol colombiano volverán a la competencia, con la ilusión de iniciar de la mejor manera el segundo semestre y pelear por una nueva estrella al final del campeonato.

La acción comenzará este viernes en Villavicencio, donde Llaneros recibirá a Deportivo Pereira en el Estadio Bello Horizonte, a partir de las 6:10 p. m. Ambos equipos serán los encargados de dar el puntapié inicial al segundo semestre de la Liga BetPlay, en un duelo que abrirá oficialmente la primera jornada.

La actividad continuará este viernes a las 8:15 p. m., cuando Deportivo Cali se mida con Jaguares de Córdoba en el estadio de Palmaseca. Posteriormente, la jornada tendrá tres compromisos programados para el sábado, en una fecha que marcará el regreso de los principales clubes del país después del receso futbolístico.

Originalmente, Atlético Nacional tenía que visitar este sábado a Boyacá Chicó, a partir de las 2:00 p. m., en el estadio La Independencia de Tunja. Sin embargo, la administración de la capital boyacense prestará el escenario deportivo para otra actividad, por lo que el encuentro tendrá que ser reprogramado para una nueva fecha.

Entre los duelos más atractivos de la primera fecha aparece el enfrentamiento entre Millonarios y Atlético Bucaramanga. El Embajador se reforzó con miras al segundo semestre y tendrá una primera oportunidad para mostrar qué tiene realmente este sábado, cuando reciba al conjunto santandereano en El Campín, desde las 6:10 p. m.

Junior, vigente campeón de la Liga BetPlay, comenzará la defensa de su título en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, donde lo espera Deportes Tolima. El conjunto pijao, además, es el único representante colombiano que continúa con vida en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

El domingo están programados cuatro compromisos, entre ellos el duelo entre Internacional de Bogotá y América de Cali, que se disputará en El Campín. El conjunto escarlata, dirigido por David González, buscará comenzar el semestre con una victoria y tres puntos en una plaza marcada por la altura.

Águilas Doradas recibirá este 26 de julio a Independiente Santa Fe en el estadio Cincuentenario de Medellín, en otro de los partidos dominicales. Por su parte, Cúcuta Deportivo, obligado a sumar desde el comienzo para pensar en la permanencia, visitará a Once Caldas en el Palogrande de Manizales, en el cierre de la jornada inaugural.

Todos los compromisos de la primera fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II contarán con transmisión de Win Sports+, plataforma que tendrá a su cargo la cobertura de la jornada. Así, el fútbol colombiano volverá a escena después del Mundial, con los 20 clubes buscando comenzar el camino hacia una nueva estrella.

Este es el fixture de la primera fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

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Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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