Así va la Liga BetPlay luego de cinco fechas

América venció 1-0 al Medellín en el estadio Atanasio Girardot. Foto: América de Cali

Con un agónico tanto del mediocampista Luis Sánchez, América ganó 1-0 en su visita a Independiente Medellín y trepó a la cima de la Liga BetPlay 2023, cuya quinta fecha se disputó parcialmente el domingo.

Los ‘Diablos Rojos’ tuvieron que esperar a los descuentos (90+2) para quedarse con el partido más atractivo de la jornada y ascender a la cima de la tabla con 10 puntos.

Su escolta, el recién ascendido Boyacá Chicó (9 puntos) aún puede recuperar la punta cuando dispute su partido de la quinta fecha contra Unión, pospuesto para un día aún por definir por la celebración de los carnavales en Santa Marta, donde juega el ciclón bananero.

El bicampeón de Libertadores Atlético Nacional (noveno) no pudo pasar del empate 1-1 en su visita al Atlético Bucaramanga. El partido estuvo marcado por la intervención del VAR para anular un tanto de los ‘Verdolagas’ por un polémico fuera de lugar de un jugador que no tocó el balón en la acción.

“Dejar de validar el gol de Palacios es no pensar en el deporte. El arbitraje excelente, pero el VAR le hace daño al fútbol, de una forma clara”, dijo tras el partido el brasileño Paulo Autuori, entrenador de Nacional.

Tampoco ha tenido un buen arranque de torneo el Junior de Carlos Bacca y Juan Fernando Quintero, quien aún no conoce la victoria desde su regreso al balompié local en enero. Esta vez, el ex River no pudo evitar que los tiburones cayeran por la mínima ante Pasto, que anotó el único tanto de la noche en los descuentos y cuando tenía un jugador menos.

Los equipos de Bogotá poco a poco se ponen al día luego de haber aplazado varios de sus partidos por el Sudamericano. Millonarios es sexto al haber ganado los dos partidos de cinco que ha disputado, mientras que Santa Fe es decimotercero con cinco unidades.

Este lunes continúa la quinta fecha de la Liga BetPlay con un duelo entre Cali y Águilas que tendrá lugar en el estadio Palmaseca. Los azucareros aspiran a conseguir su primera victoria del semestre, mientras que los paisas sueñan con ganar para treparse a la cima de la tabla.

Equipo PJ DG Pts. América 5 6 10 Chicó 3 5 9 Bucaramanga 5 2 9 Águilas 4 3 8 Envigado 5 1 7 Millonarios 2 2 6 Pasto 3 1 6 Pereira 4 0 6 Nacional 5 0 6 Equidad 4 0 5

