Tras la cuarta fecha

Así va la Liga: La Equidad, a paso firme

Redacción deportes

El equipo asegurador se mantiene en lo más alto de la clasificación. El domingo logró su cuarta victoria consecutiva y llegó a 12 puntos. Supera por dos a Júnior y Once Caldas.

La Equidad, Júnior, Once Caldas y Cali ganaron sus partidos en la cuarta fecha de la Liga Águila.

La Equidad, Júnior, Once Caldas y Cali ganaron sus partidos en la cuarta fecha de la Liga Águila.

Cada partido de la Liga Águila cuenta. Cada punto, cada gol. Los primeros encuentros tal vez no decidan cuál será el próximo campeón del fútbol colombiano, pero sí pueden descartar equipos. Así que no hay que dar ventajas en las primeras fechas. Eso lo tiene claro La Equidad, el equipo bogotano se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones del rentado nacional con cuatro partidos ganados consecutivamente. Es el único que tiene puntaje perfecto. Suma 12 unidades con siete goles a favor y ninguno en contra. Supera por dos al Júnior y al Once Caldas y por cuatro al Deportivo Cali y a Rionegro Águilas, los únicos equipos que se mantienen invictos en el segundo semestre de la liga.

Más atrás, un poco más rezagados, aparecen Independiente Medellín y Deportes Tolima con siete unidades; Alianza Petrolera con seis y Santa Fe, Atlético Nacional, Millonarios y América con cinco. Desde ahí la diferencia de puntos es mínima, porque un escalón atrás están Jaguares y Atlético Bucaramanga con cuatro; Patriotas con tres y la fila de Envigado, Boyacá Chicó y Atlético Huila con dos. Cierran la tabla Deportivo Pasto, único equipo hasta le fecha en cambiar de entrenador, con uno y Leones, que los mira a todos desde el abismo, sin puntos.

En la cuarta fecha queda la anécdota del reencuentro de Independiente Santa Fe con el gol. En las tres anteriores no había logrado marcar una sola anotación y toda emoción reprimida estalló el sábado en la goleada 4-0 frente a Alianza Petrolera. Fue un encuentro que le sirvió al conjunto cardenal para tomar un aire en la liga, puesto que solo había logrado sumar dos unidades de nueve posibles. De igual manera, fue un respiro importante para Atlético Bucaramanga que venció 1-0 a Leones, resultado que le sirvió al cuadro santandereano para llegar a cuatro unidades.

Así mismo se confirmó el buen momento por el que pasan equipos como el Júnior, Once Caldas, Deportivo Cali y Rionegro Águilas. Todos ganaron unos de manera más holgada que otros, pero al fin y al cabo todos lograron el objetivo de la jornada que era sumar de a tres para mantenerse en la parte alta de la tabla. El conjunto barranquillero derrotó 3-0 al Atlético Huila, que en las primeras jornadas no es sombra de lo que fue en el primer semestre; Once Caldas venció 3-1 a Envigado; Rionegro Águilas le ganó 1-0 al Boyacá Chicó y el Deportivo Cali, en un buen partido en el estadio Palmaseca, terminó imponiéndose a Independiente Medellín 3-2.

Siguen sin levantar cabeza, Atlético Nacional y América de Cali. Los antioqueños empataron 1-1 en el Atanasio Girardot frente a Millonarios, mientras que los vallecaucanos igualaron sin goles frente a Patriotas en Tunja. Los dos equipos sumaron de a una unidad por fecha consecutiva. Solo van cuatro fechas pero de a poco el rompecabezas de la liga va cogiendo forma y va agrupando por un lado a los equipos de la parte alta, a los que pelearán por ingresar dentro de los ocho y los que lucharán por rasguñar unos puntos para la reclasificación o la tabla del descenso del próximo año.