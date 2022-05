Así va la tabla de la Liga BetPlay tras la penúltima fecha de la fase regular

Daniel Ruiz (izq.), volante de Millonarios y José Moya, defensa de Tolima, en el empate sin goles entre los equipos que pelean el liderato de la Liga BetPlay. Foto: Dimayor

Se define la Liga BetPlay. Ayer, Deportes Tolima se llevó un punto de su visita a Millonarios, con el que empató 0-0 en la penúltima jornada de la fase regular y mantuvo el liderato frente al cuadro embajador, que buscaba arrebatarle el primer lugar. Alianza Petrolera, que cerraba la jornada recibiendo a Once Caldas, logró meterse entre los ocho.

El equipo de Ibagué llegó a 39 puntos y le gana la posición a Millonarios por diferencia de goles, con lo cual ratifica su favoritismo para terminar la fase regular del campeonato en el primer lugar.

El encuentro no tuvo muchas oportunidades y ratificó que los dos equipos que más han hecho este semestre por ganar la liga están muy parejos en cuanto a su rendimiento.

Detrás de ellos viene el Atlético Nacional, que igualó a 1-1 en casa con el Deportivo Pereira y tiene pocas opciones de obtener uno de los dos primeros lugares, que lo harían cabeza de serie en los cuadrangulares semifinales.

Jornada empañada por el paro armado del Clan del Golfo

El Deportivo Independiente Medellín (DIM) decidió no viajar a Montería para su juego de liga el sábado contra Jaguares por la crisis de seguridad provocada por el “paro armado” del Clan del Golfo y, por consiguiente, perdió el encuentro por no jugar.

Las imágenes de los futbolistas de Jaguares parados junto a los árbitros en un estadio prácticamente desocupado y en el que solo había militares y policías para garantizar la seguridad causaron estupor entre los jugadores y aficionados de los diferentes equipos, que criticaron la presión ejercida para que se disputara el encuentro.

Justamente el DIM, dirigido por el uruguayo Julio Comesaña, lamentó que la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) rechazara las dos solicitudes hechas para que el encuentro fuese aplazado y argumentó que “ningún partido es más importante que la integridad de las personas”.

Equidad, Santa Fe, Once Caldas, Alianza y Bucaramanga sueñan con los ocho

Independiente Santa Fe se mantuvo vivo en el campeonato al llevarse un empate (1-1) en su visita al ya eliminado Deportivo Cali, con el cual se mantiene, provisionalmente, en el noveno lugar con 26 puntos.

Los Cardenales abrieron el marcador con un tanto de penalti en el minuto 17 del veterano Wilson Morelo, que rompió así una mala racha de mes y medio sin anotar, pues la última vez que lo hizo fue el 21 de marzo en el triunfo por 3-1 con Atlético Bucaramanga.

Sin embargo, el equipo sufrió ante un rival que reaccionó y empató apenas dos minutos después en una gran jugada por el costado de Jeison Mina, que centró y encontró al volante David Luna, que mandó el balón al fondo de la red.

En la última jornada, Santa Fe definirá su clasificación de visitante contra un rival directo: Once Caldas -con 25 puntos-, que es uno de los equipos que también lucha por meterse en los cuadrangulares -aunque con menos probabilidades-, y que estará obligado a ganar luego de su derrota de anoche contra Alianza Petrolera, que tendrá que jugarse su cupo visitando a Millonarios.

Bucaramanga, que empató con Patriotas a un gol, se complicó su clasificación. El conjunto leopardo, décimo con 26 unidades, las mismas que Santa Fe, tendrá que definir su cupo a cuadrangulares enfrentando a Pereira en condición de visitante mientras mira de reojo los partidos de Once Caldas vs. Santa Fe, Millonarios vs. Alianza Petrolera y Equidad vs. Nacional.

Los aseguradores, que lograron cerrar la fecha 19 en la octava casilla con 27 puntos, tendrán que defender su localía y vencer al cuadro verdolaga si no quiere poner en riesgo su clasificación a cuadrangulares.

La derrota de América

América de Cali, dirigido por el costarricense Alexandre Guimaraes, se hundió y se quedó sin opciones de clasificarse a los cuadrangulares al caer por 3-1 en su visita a Pasto, un resultado que mandó al puesto 16 a los Diablos Rojos.

En un primer tiempo en el que los dirigidos por Flabio Torres mostraron su mejor fútbol del campeonato, el Pasto anotó sus tres goles con la pegada de Camilo Ayala, de Adrián Estacio y del veterano Duvier Riascos, de penalti.

El América, con pocas ideas y creatividad, descontó en el segundo tiempo con un tanto de penalti del delantero David Lemos.

Así va la tabla de la Liga BetPlay

# Equipo Puntos DG 1. Tolima 39 +15 2. Millonarios 39 +11 3. Nacional 36 +12 4. Júnior 32 +11 5. Medellín 31 +8 6. Envigado 30 +1 7. Alianza Petrolera 29 +3 8. Equidad 27 +4 9. Santa Fe 26 +3 10. Bucaramanga 26 -1 11. Once Caldas 25 0 12. Águilas Doradas 24 -9 13. Pereira 23 -2 14. Pasto 22 -3 15. Jaguares 21 -8 16. América 20 -6 17. Cortuluá 19 -6 18. Patriotas 18 -7 19. Cali 18 -7 20. Unión Magdalena 11 -19

