Así va la tabla de la Liga BetPlay tras los partidos del domingo

Atlético Nacional lleva dos victorias en dos presentaciones en la Liga BetPlay del segundo semestre de 2025. Foto: @nacionaloficial

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Atlético Nacional, que ha ganado 3-1 los dos partidos que ha disputado, ante Once Caldas y Equidad, lidera la tabla de la Liga BetPlay, la primera división del fútbol profesional colombiano.

Junior, con dos victorias a domicilio, 2-0 en Cali y 3-2 en Rionegro, también suma seis unidades. Sin embargo, la sorpresa en el arranque del torneo es Fortaleza, que le había ganado como visitante a Envigado y este domingo venció 2-1 al Once Caldas, en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá.

Los amix se impusieron con anotaciones de Emilio Aristizábal y Ronaldo Pájaro, mientras que el eterno Dayro Moreno descontó para los blancos de Manizales. En el otro juego de la jornada dominical Envigado y Cali empataron sin goles en el Parque Estadio Sur.

Resultados de la segunda fecha de la Liga BetPlay:

Unión Magdalena 0, Llaneros 0; Tolima 0, Santa Fe 1; Águilas Doradas 2, Junior 3; Alianza 1, Pereira 0; Nacional 3, Equidad 1; Envigado 0, Cali 0; Fortaleza 2, Once Caldas 1. Los duelos Bucaramanga vs. América y Millonarios vs. Pasto fueron aplazados.

Así va la tabla de la Liga BetPlay 2025-II

Pos Equipo PTS. PJ DG 1 Nacional 6 2 4 2 Junior 6 2 3 3 Fortaleza 6 2 2 4 Chicó 4 2 2 5 Santa Fe 4 2 1 6 Alianza 4 2 1 7 Pasto 3 1 1 8 Llaneros 2 2 0 9 Bucaramanga 1 1 0 10 América 1 1 0 11 Unión 1 1 0 12 Águilas 1 2 -1 13 Pereira 1 2 -1 14 Envigado 1 2 -1 15 Equidad 1 2 -2 16 Medellín 1 2 -2 17 Cali 1 2 -2 18 Millonarios 0 0 0 19 Tolima 0 2 -2 20 Once Caldas 0 2 -3

La tercera fecha de la Liga BetPlay comienza este martes con tres compromisos: Alianza vs. Tolima (4:00 p.m.), Santa Fe vs. Águilas (6:10 p.m.) y Pereira vs. Nacional (8:20 p.m.).

El miércoles juegan Llaneros vs Chicó (4:00 p.m.), Junior vs. Unión (6:10 p.m.) y Equidad vs. Millonarios (8:20 p.m.), mientras que serán los duelos Medellín vs. Envigado (6:00 p.m.) y Cali vs. Fortaleza (8:10 p.m.).

Los compromisos Bucaramanga vs. Once Caldas y Pasto vs. América se van a reprogramar, pues leopardos, blancos y diablos rojos tendrán participación esta semana en Copa Sudamericana.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador