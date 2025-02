Así va la tabla de la Liga Femenina tras la primera fecha: Santa Fe es líder

Independiente Santa Fe se impuso sobre Alianza F.C. por la primera fecha de la Liga BetPlay Femenina. Foto: LeonasSantaFe

El empate entre Millonarios y Deportivo Pasto, le dio el cierre a la primera fecha de la Liga BetPlay Femenina. La Equidad y Real Santander fueron los encargados de abrir la edición de este año del torneo con un empate sin goles en el estadio de Techo en Bogotá.

Independiente Santa Fe, vigente subcampeón, fue el primer equipo que se llevó el triunfo. Las leonas se impusieron 3-1 sobre Alianza F.C. tras un doblete de Mariana Zamorano y un tanto de Heidi Mosquera.

Orsomarso superó por la mínima diferencia a Internacional de Palmira con un gol de María Nela Carvajal en el Estadio Raúl Miranda Yumbo. Por su parte, Independiente Medellín se llevó la victoria en condición de local sobre Junior de Barranquilla, gracias a los goles de Ana Milé González y Valentina Rojas.

Deportivo Cali fue el único visitante que logró el triunfo, en búsqueda de defender el título con una victoria por la mínima ante Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales.

Los partidos entre América de Cali vs. Fortaleza y Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional fueron aplazados y aún no tienen nueva fecha. La segunda jornada dará inicio este sábado 1° de marzo y cerrará el viernes 7 de marzo.

Así va la tabla de la Liga Femenina

Equipo Partidos Gol +/- Puntos 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 3 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 1 -2 0 1 -2 0 1 -2 0

