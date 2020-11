Asociaciones de entrenadores, árbitros y exfutbolistas apoyan regreso de la Primera C

Víctor Hugo Castrillón, entrenador; Jesús Díaz Giovannetti, exárbitro internacional, y Hugo Galeano, exfutbolista de la selección de Colombia, presiden las respectivas asociaciones nacionales. Hablaron de sus objetivos como agremiación y del posible regreso de la Primera C con ascenso al fútbol profesional.

La Asociación de Exfutbolistas Profesionales Colombianos, Aexpro, y la Asociación Colombiana de Árbitros de Fútbol, Acolarfut, se fundaron en este año 2020, mientras que la Asociación Colombiana de Entrenadores de Fútbol, Ascenfútbol, viene funcionando desde el año 2001.

En el campo del arbitraje, la recién creada asociación busca profesionalizar la labor de los encargados de impartir justicia en los partidos y mejorar sus condiciones laborales.

“En España, a partir del 1 de septiembre de 2021, los árbitros de primera y segunda división tendrán contratos”, manifiesta el árbitro internacional Jesús Díaz Giovannetti, quien representó a Colombia en mundiales de fútbol. A eso le apuntan en Colombia.

“En los años 1980, 1990, 2000, y hasta el 2016 hubo muchos intentos de crear asociaciones; una de ellas fue el Colegio Nacional de Árbitros con la Federación, pero todo esto fracasó”, dice Díaz. Este nuevo ensayo cuenta con 50 árbitros agremiados.

“Ascenfútbol surge por la necesidad de profesionalización de los entrenadores de fútbol de Colombia, con el fin de desarrollar la formación de los futbolistas tanto de base como profesionales en forma científica, cualificándolos a nivel de título profesional”, anota Víctor Hugo Castrillón, su presidente.

Añade que han “logrado desde la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol), con la asesoría directa de Francisco Maturana y Reinaldo Rueda y de tres universidades, organizar el sistema de Licencias Conmebol. También se ha logrado la titulación en convenio con el SENA de cerca de mil entrenadores en Tecnología del Entrenamiento del fútbol y Entrenamiento Deportivo”.

Ascenfútbol, con alrededor de 2000 técnicos afiliados, participó activamente en el trámite de la Ley del Entrenador Deportivo para buscar la posibilidad de título profesional de los entrenadores de fútbol.

El tema de los salarios y las prestaciones sociales es algo que preocupa a la asociación, ya que según ellos, no favorece en ningún sentido a los entrenadores.

“La mayoría de los entrenadores de fútbol aficionado no tienen buen salario y un gran porcentaje no recibe salario legal. La Seguridad Social, pensional y de salud prácticamente no existen para estos agentes del fútbol”, dice Castrillón.

En el caso de la Asociación de Exfutbolistas Profesionales Colombianos, la razón de su fundación es poner de nuevo en el mapa a antiguos futbolistas profesionales, muchos de los cuales enfrentan problemas con las prestaciones sociales.

“Se ha creado está Asociación y ya rondamos los 500 afiliados, llamada la Selección Inmortal, para darle reconocimiento a miles de exfutbolistas que han sido olvidados y están pasando por momentos difíciles, y también buscar los derechos de pensión donde hubo clubes profesionales que no cotizaron semanas para la pensión”, manifiesta Hugo Galeano, exjugador de la Selección Colombia de mayores.

Los principales perjudicados han sido los deportistas del siglo pasado, que en su mayoría no cuentan con una pensión para sostenerse.

“De los exfutbolistas pocos están bien económicamente, muchos tienen una situación difícil en lo pensional y pocos están trabajando en el fútbol. Por eso necesitamos la ayuda del gobierno y que podamos participar adentro de la Federación Colombiana de Fútbol”, anota Galeano.

Las tres asociaciones apoyan la creación de nuevas categorías en el fútbol profesional, por los posibles beneficios que tendrán los árbitros, entrenadores y exjugadores profesionales, y así lo expresarán en la Audiencia Pública que ha convocado la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes para el 23 de noviembre.

Para Castrillón, de Ascenfútbol: “A nivel económico se desarrollarán las regiones por la creación de empleo en los estamentos que rodean este deporte (jugadores, entrenadores, masajistas, educadores físicos, comercio, vendedores, publicidad, recreación, etc). En lo social, habrá generación de sano ocio, alejamiento de drogas, sano esparcimiento. En lo deportivo, desarrollo de las regiones en competencias locales y nacionales”, dice Castrillón.

“Yo creo que la primera C va a beneficiar al futbol colombiano. Los árbitros, a medida que se vaya gestando esto, también serán profesionalizados. Habrán más instructores para árbitros, más trabajos y eso redunda en más aspirantes a ser árbitros y un mejor trabajo por parte de los instructores arbitrales para mejorar y formar árbitros buenos”, dice “Chucho” Díaz, de Acolarfut.

Para Hugo Galeano, de Aexpro: “Con varias categorías de ascenso y descenso habría más oportunidades laborales para todos los exfutbolistas. Podríamos dirigir equipos, formar jugadores, dar nuestra experiencia, sería algo grandioso. Lo necesitamos y habría oportunidades laborales para nosotros y oportunidades para mucho joven que se está perdiendo como futbolista en Colombia y debe pagar para irse a otros países”, dice Galeano.

*De Fundación Color de Colombia para El Espectador