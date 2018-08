Atlético Nacional empató con Patriotas en Medellín

Redacción deportes

Atlético Nacional quiso, lo intentó, pero no pudo. Este miércoles en el estadio Atanasio Girardot empató 0-0 con Patriotas en un partido adelantado de la tercera fecha de la Liga Águila 2018-2. El conjunto dirigido por el argentino Jorge Almirón mostró posesión y actitud, pero falló en la definición, mientras que los boyacenses con un buen planteamiento táctico lograron llevarse un punto de Medellín.

Nacional no se guardó nada. Salió con la mejor nómina, pero los partidos no se ganan de nombre, ni con aproximaciones de gol. En la primera parte no hubo mayores opciones de abrir el marcador. El equipo verdolaga buscó liquidar rápido el partido, pero a medida que fueron pasando los minutos el visitante se fue acomodando en el terreno de juego.

Al inicio del segundo tiempo nada cambió. Nacional con ganas, con ímpetu y con actitud buscó arrollar a su rival, pero de nuevo el buen planteamiento táctico de los dirigidos por Diego Corredor le dificultó la tarea.

En los últimos 20 minutos de juego, Almirón le dio ingreso a Vladimir Hernández y a Jeison Steven Lucumí. Se notó el cambio en el conjunto antioqueño que llegó con más peligro, pero se encontró con un par de buenas atajadas del arquero Diego Martínez.

En la primera jornada Nacional había caído como local ante Deportes Tolima y el sábado pasado derrotó 2-0 a Santa Fe, en El Campín. Este miércoles, sin embargo, volvió a decepcionar a su fanaticada y dejó escapar dos puntos en casa. En la próxima jornada recibirá a Millonarios, mientras que Patriotas hará lo propio ante América en Tunja.