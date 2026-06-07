Atlético Nacional vs. Junior: hora y dónde ver en vivo la final de la Liga BetPlay

Luis Fernando Muriel, con un doblete, fue la figura de la ida de la final de la Liga BetPlay. Foto: Junior FC

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El partido que define el campeón del primer semestre del fútbol colombiano se disputará este lunes festivo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Los hinchas verdolagas esperan pintar las tribunas de verde y blanco para empujar una remontada que la historia califica de casi imposible.

La ida, jugada en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, fue un golpe de autoridad del conjunto tiburón. Bryan Castrillón abrió el marcador apenas a los siete minutos tras aprovechar un rebote del arquero verdolaga. Luego llegó el turno de Luis Fernando Muriel, autor de un doblete, para completar una goleada 3-0 que acercó el título al equipo barranquillero.

Nacional no podrá contar en este duelo con David Ospina, convocado por la selección Colombia para el Mundial, una baja sensible bajo los tres palos. Sin embargo, el equipo dirigido por Diego Arias conserva figuras de renombre como el goleador Alfredo Morelos, el creativo Edwin Cardona y el lateral Andrés Felipe Román, que buscarán liderar la hazaña ante su afición.

Junior no se queda atrás y también despliega talento de extenso recorrido. No solo cuenta con Muriel, figura indiscutible de la ida con su doblete y uno de los líderes en la tabla de artilleros del torneo, sino también con Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca, leyendas vivas del cuadro rojiblanco.

Esta será la cuarta final entre ambos clubes. Curiosamente, las tres anteriores se resolvieron desde el punto penal: Junior se coronó en 2004 y Nacional se impuso en los torneos de 2014 y 2015, lo que arroja una ventaja histórica de dos a uno favorable a los verdolagas en los enfrentamientos definitivos.

El antecedente más parecido al actual lo protagonizó el propio Junior en 2004, cuando llegó al Atanasio Girardot con la misma ventaja de 3-0. En aquella ocasión Nacional empató la serie y el duelo se fue a los lanzamientos desde el punto penalti, instancia en la que el cuadro barranquillero terminó alzando el trofeo.

Junior, bajo el mando de Alfredo Arias, ha mostrado rendimiento sobresaliente como visitante a lo largo del semestre, lo que añade más obstáculos a la misión verdolaga. Sin embargo, Nacional llega a este duelo como el equipo más goleador del certamen, condición que alimenta la esperanza de los hinchas antioqueños.

El Atanasio Girardot con un ambiente compuesto por los hinchas que confían en la remontada. Si los verdolagas logran ganar por cuatro o más goles, serán campeones en tiempo reglamentario; de lo contrario, la definición pasará por los penaltis, escenario en el que la historia está servida para cualquiera.

Hora y dónde ver en vivo la final de la Liga BetPlay entre Nacional y Junior

Fecha: Lunes 8 de junio de 2026

Hora: 5:00 p.m. (Hora de Colombia)

Estadio: Atanasio Girardot, Medellín.

Transmisión: Win Sports +

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