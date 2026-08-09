América vs. Nacional, en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Liga BetPlay

América busca mantener su arranque perfecto contra un Nacional que llega en gran momento. Foto: Archivo Particular

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América de Cali y Atlético Nacional se preparan para protagonizar uno de los grandes partidos de la cuarta fecha de la Liga BetPlay. El conjunto escarlata llega con un arranque perfecto: tres victorias en tres jornadas, 10 goles a favor y ninguno en contra, además de una contundente goleada 7-0 sobre Boyacá Chicó y un triunfo como visitante frente a Once Caldas. América, dirigido por David González y con Yeison Guzmán como una de sus principales figuras, buscará mantener el paso perfecto ante otro de los históricos del fútbol colombiano.

Nacional, por su parte, llega con una particularidad en este inicio de campeonato: solo ha disputado uno de los tres partidos que debería tener. Su debut fue como visitante contra Jaguares, mientras que el duelo contra Boyacá Chicó fue aplazado y el encuentro ante Junior, correspondiente a la tercera fecha, quedó pendiente por programación de la Dimayor. Aun así, el equipo dirigido por Lucas González atraviesa un buen momento, pues ha ganado ocho de sus últimos nueve compromisos oficiales.

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El arquero brasileño Jean Fernández estará bajo los tres palos. La línea defensiva la conformarán Yani Quintero, Dany Rosero, Cristian Tovar y Omar Bertel.

En el mediocampo de contención estarán Rafael Carrascal, capitán del equipo escarlata, y Josen Escobar. Más adelantados aparecerán Edson Tortolero, Yeison Guzmán, quien llevará la camiseta número 10, y Tilman Palacios. Como único referente en ataque estará Tomás Ángel.

Franco Armani será el arquero de Nacional en el Pascual Guerrero. La defensa estará conformada por William Tesillo y Simón García como pareja de centrales, mientras que Yeicar Perlaza ocupará el costado derecho y el argentino Milton Casco aparecerá por la banda izquierda.

En el mediocampo estarán Matheus Uribe y Jorman Campuzano, con Edwin Cardona como el encargado de la creación. El frente de ataque lo integrarán Andrés Sarmiento y Marlos Moreno por las bandas, acompañando al referente de área, Alfredo Morelos.

El partidazo comenzará a las 8:15 de la noche y tendrá transmisión de Win Sports +.

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