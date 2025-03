Así quedó la tabla de la Liga BetPlay 2025 tras el Atlético Nacional vs. Medellín

Atlético Nacional e Independiente Medellín igualaron a un gol en el primer clásico antioqueño de 2025. Foto: Atlético Nacional

Atlético Nacional e Independiente Medellín empataron 1-1 en un clásico intenso, con goles, polémica y expulsiones.

El Verdolaga comenzó presionando, pero el partido se emparejó. Al minuto 44, Juan José Arias vio la roja por una falta sobre Luis “Chino” Sandoval, y antes del descanso, una acción de Francisco Chaverra, quien se paró encima del balón, desató una fuerte pelea.

En el segundo tiempo, Chaverra abrió el marcador con un zurdazo al borde del área, pero Nacional reaccionó y, al 64′, Kevin Viveros igualó tras un pase en profundidad de Edwin Cardona.

El juego se tornó cortado y caliente, con muchas faltas y la expulsión de Alfredo Morelos por agresión a un rival. Al final, el clásico paisa terminó empatado y el Verdolaga sigue siendo líder de la Liga BetPlay con 21 puntos, seguido por DIM con 20.

Otros resultados de la Liga BetPlay 2025

En el primer partido del domingo, Atlético Bucaramanga remontó en Valledupar y venció 2-1 a Alianza con un doblete de Frank Castañeda (87′ y 89′), tras el temprano gol de Wiston Fernández (7′). Este domingo la jornada finalizará tras el Águilas Doradas vs. Envigado.

El sábado, Santa Fe se quedó con el clásico capitalino al derrotar 3-2 a Millonarios en El Campín. Yilmar Velásquez y Jhojan Torres adelantaron al rojo, pero Leonardo Castro descontó de penal. En el segundo tiempo, Alexis Zapata amplió la ventaja y, aunque Millonarios jugó con 10 por la expulsión de Pereira, Castro volvió a marcar en el 90+1.

En el clásico del Eje Cafetero, Pereira y Once Caldas igualaron 1-1. Yesus Cabrera abrió el marcador, pero Dayro Moreno empató de penal (80′), alcanzando a Falcao (351 goles) como máximo goleador colombiano de la historia.

La fecha de clásicos continúa este lunes con Tolima vs. Llaneros (4:00 p.m.) y Deportivo Cali vs. América (6:10 p.m.), mientras que el miércoles se jugará Junior vs. Unión Magdalena (6:30 p.m.).

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay 2025

