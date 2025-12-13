Atlético Nacional presentó su nueva camiseta con referencias a la Copa Libertadores de 2016

Marlos Moreno posa con la nueva camiseta de Atlético Nacional. Foto: Atlético Nacional

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Atlético Nacional presentó su nueva camiseta para la temporada 2026, una indumentaria que rinde homenaje a uno de los capítulos más gloriosos de su historia. En alianza con Nike, el club verdolaga dio a conocer un diseño inspirado en la conquista de la Copa Libertadores en 2016.

El anuncio se realizó minutos después del partido de ida de la final de la Copa BetPlay, en el que Nacional e Independiente Medellín empataron 0-0 en el Atanasio Girardot. La serie se definirá el próximo miércoles 17 de diciembre, desde las 7:30 p.m., en el mismo escenario.

El diseño de la nueva camiseta titular verdolaga toma como referencia directa la indumentaria utilizada por el club en la conquista de la Copa Libertadores 2016. Ese equipo no solo fue protagonista en la Gloria Eterna, sino que también fue finalista de la Sudamericana esa mista temporada.

Al igual que en ese uniforme, la camiseta 2026 incorpora detalles en negro entre las icónicas franjas verdes y blancas. Además, incluye un guiño a uno de los goles más especiales de esa campaña. En la parte trasera del cuello aparece el “90+4”, una referencia directa al gol de Orlando Berrío a Rosario Central.

Ese tanto de Berrío fue decisivo. Nacional estaba al borde de la eliminación cuando, en tiempo de adición, encontró el gol que le permitió seguir con vida en el torneo y avanzar a las semifinales. Luego, el cuadro verdolaga dejó a Sao Paulo en el camino y alcanzó la gloria continental por segunda vez en su historia luego de vencer a Independiente del Valle en la final.

“No es mirar atrás; es recordar de dónde viene la grandeza para escribir lo que sigue. Cuando un equipo y su hinchada creen juntos, el futuro se escribe distinto. Juntos logramos lo improbable”, comunicó Atlético Nacional al presentar una camiseta en sus redes sociales.

Paradójicamente, Nacional no podrá celebrar los 10 años de su consagración continental jugando la Copa Libertadores en 2026, salvo que Deportes Tolima logre remontar el 3-0 que tiene en contra en la final de la Liga BetPlay. De lo contrario, el verdolaga competirá en la Copa Sudamericana el próximo año.

La nueva camiseta del verde paisa estará disponible para los hinchas a través de los canales oficiales del club y de la marca. Puede adquirirse en la tienda virtual Nike.com.co, y también en los puntos físicos y digitales de la Tienda Verde.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador