Atlético Nacional vs. São Paulo: dos realidades económicas en la Copa Libertadores

El “verdolaga”, el plantel más costoso de Colombia, se enfrenta a un gigante del fútbol brasileño por los octavos del torneo continental. Comparamos las dos nóminas para entender las enormes diferencias entre ambos mercados.

Redacción Deportes
12 de agosto de 2025 - 12:44 a. m.
Marino Hinestroza de Atlético Nacional vs. Pablo Maia de São Paulo.
Foto: José Vargas / Sao Paulo

El Atanasio Girardot será este martes el escenario de un duelo que combina historia, presente futbolístico y una brecha económica imposible de ignorar. Atlético Nacional, el club más poderoso de Colombia, y São Paulo, uno de los gigantes históricos de Brasil, se medirán en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores con el objetivo de dar un paso hacia adelante. El vencedor de la llave enfrentará en cuartos a Liga de Quito o al campeón defensor, Botafogo.

El equipo de Javier Gandolfi llega con la...

Por Redacción Deportes

