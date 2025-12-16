Atlético Nacional y su idilio y dominio absoluto sobre la Copa Colombia

Atlético Nacional e Independiente Medellín empataron sin goles en la ida de la final de la Copa BetPlay 2025.
Foto: DIM
Atlético Nacional es el máximo ganador de la Copa Colombia con siete entorchados. El verde paisa nunca ha perdido una final de Copa.
Este miércoles 17 de diciembre de 2025, Nacional disputará el partido de vuelta de su octava final, la tercera consecutiva luego de sus consagraciones en 2023 y 2024. Al frente tendrá al Deportivo Independiente Medellín, el cual logró un valioso empate 0-0 en condición de visitante en la ida, pero que le preocupa el historial perfecto del Rey de Copas en finales de Copa, el cual...
Por Daniel Montoya Ardila
Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación