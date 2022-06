El ‘Arriero’ Herrera: “Estoy dirigiendo Nacional de arepa y hoy quedamos campeones”

AMDEP1949. IBAGUÉ (COLOMBIA), 26/06/2022.- El entrenador de Nacional Hernán Darío Herrera en la final de la Liga BetPlay // EFE/Mauricio Dueñas Castañeda Foto: Mauricio Duenas Castaneda

Hernán Darío Herrera volvió a quedar campeón con Atlético Nacional. En la noche de este domingo, tras superar en la serie global a Deportes Tolima por 4-3, el Arriero sumó su quinto título con los verdolagas, segundo que consigue como entrenador tras la Copa Colombia que ganó en 2018.

Dice mucho que Herrera consiguió ambos campeonatos siendo entrenador interino, nunca como estratega oficial. Y si bien la dirigencia le confío desde hace años el cargo en las divisiones menores, el club antioqueño no le dio la confianza para que asumiera como DT en propiedad.

Y el Arriero se ganó su reconocimiento a pulso. En la cancha fue un ídolo para la institución y ahora, como entrenador interino, volvió a sacar campeón al equipo antioqueño después de cinco años de sequías y frustraciones en la liga.

En la rueda de prensa tras el campeonato, Herrera, sin filtro, se destapó.

“Para mí ha sido muy duro lo que ha pasado en Nacional conmigo. He tenido muchas tristezas por lo que me tocó pasar en las menores, me tocó pasar muchas cosas muy duras en el último año”, empezó diciendo el estratega antioqueño.

“Estoy dirigiendo, como dicen los paisas, de arepa. Yo no tenía equipo en las menores. No sé quién me quería retirar de las menores, pero fue muy difícil para mí”, agregó.

Hernán Darío Herrera, para sorpresa de muchos, fue escogido por Nacional después de la salida de Alejandro Restrepo, justo en el momento en el que ya empezaba a especularse con el regreso de un hombre como Reinaldo Rueda.

“Me llamaron de un momento a otro a agarrar la profesional. Y fue una sorpresa muy grande, pero fue un reto bueno, que me gusta”, confesó el entrenador.

“Agradezco haber estado con estos jugadores, que me dieron la mano. Ellos me dijeron vámonos por este camino. Hicimos un grupo, no tanto de metodología, sino más bien de amistades, de estar en grupo, de estar unidos. Por eso somos campeones, porque hicimos un equipo”, aseguró.

Todavía Atlético Nacional, que se encuentra celebrando su título, no ha decidido el futuro de su banquillo. Sin embargo, lo normal sería esperar que Herrera sea ratificado en su cargo. Un logro que se ganó a pulso y que pocos se merecen tanto como él.

