El Inter Miami de Lionel Messi jugará en Colombia en 2026

Lionel Messi y su Inter Miami enfrentarán a Atlético Nacional en enero de 2026. Foto: Trébol Comunicaciones

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ya es oficial, el Inter Miami de Lionel Messi jugará en Colombia. La presencia del argentino, campeón del mundo en Catar 2022 y figura del club estadounidense encendió la expectativa en el público local, que desde ya se prepara para recibir al astro.

Messi ha estado en nuestro país en varias ocasiones a lo largo de su carrera. Jugó el Sudamericano Sub-20 de 2005, visitó Bogotá en 2007 por Eliminatorias, regresó a Barranquilla en 2011 y nuevamente en 2021 con la selección argentina, además de un partido de exhibición en Medellín en 2013.

El mes que viene el experimentado estará en suelo colombiano, más concretamente en Medellín, pues su Inter Miami jugará un partido amistoso de pretemporada ante Atlético Nacional. La cita será en el estadio Atanasio Girardot, donde se espera una gran afluencia de público.

Oficial: @InterMiamiCF enfrentará a @nacionaloficial el próximo 31 de enero de 2026 en el estadio Atanasio Girardot. pic.twitter.com/fv9OcSzqwZ — ᴊᴜᴀɴᴄʜᴏ🥇🎱 (@juanchoserrano_) December 10, 2025

El duelo está programado para el sábado 31 de enero, con una hora tentativa de inicio a las 6:00 p. m., aunque podría ajustarse en los próximos días. El evento ha sido bautizado por sus promotores como “El Partido de la Historia”.

Inter Miami llegará a Medellín como vigente campeón de la MLS, respaldado por una nómina que reúne a grandes nombres del fútbol mundial. Además de Lionel Messi, el club cuenta con figuras de renombre como Luis Suárez y Rodrigo De Paul.

El encuentro entre Inter Miami y Atlético Nacional forma parte de una exclusiva gira de pretemporada del club estadounidense en Latinoamérica. También jugará amistosos en Ecuador y Perú antes de su paso por Colombia. El club estadounidense busca expandir su presencia internacional y acercarse a nuevas aficiones en la región.

“Es un honor ser parte de un evento de esta magnitud. No se trata solamente de un partido de fútbol, es una celebración de todo lo que representamos como institución. Nacional siempre quiere estar con los mejores”, comentó Sebastián Botero, presidente del club verdolaga.

La boletería tendrá una preventa exclusiva para clientes Bancolombia desde este viernes, con precios que van desde $400.000 hasta $2.000.000 según la ubicación en el estadio. Las entradas estarán disponibles en Tribuna Verde, la plataforma oficial del verde paisa.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador