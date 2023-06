“En el segundo semestre valoraremos todo lo que hemos construido”: Paulo Autuori

El director técnico de Nacional, Paulo Autuori, habla con Dorlan Pabón en la final contra Millonarios. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Es increíble el panorama de dudas y polémicas que se vive en Atlético Nacional por estos días. La derrota con Millonarios, como cabía esperar, enrareció el ambiente del club. Aunque clasificado a los octavos de la Copa Libertadores, y finalista de liga, el verde de Antioquia no pasa por su mejor momento.

Sobre todo por la derrota de este martes, contra Patronato, equipo de segunda división en Argentina, en el cierre de la fase de grupos de la Libertadores. Un duro golpe para una afición verdolaga, que tardará años en recuperarse de la final perdida con el embajador.

Paulo Autuori es uno de los grandes señalados de la “catástrofe”. Sin embargo, en rueda de prensa, el brasileño le restó importancia a la caída.

“No voy a pedir disculpas por perder una final. Tengo respeto a todos y el respeto no se ve cuando se gana o se pierde. Se ve en el día a día. Es algo lindo de hablar en un momento como este. No tengo que pedir nada, yo solo tengo que trabajar el tema de los jugadores y los movimientos en el mercado”, explicó el estratega.

Autuori fue enfático en afirmar que su plantilla tendrá cambios para el futuro y dijo que eso ya lo sabía desde hace mucho tiempo. Independientemente de lo que pasó en la final y la polémica con sus jugadores, que desafiaron su autoridad, el brasileño aseguró que el título no hubiese cambiado nada. “Posiblemente, y dependiendo de lo que el club pueda hacer, vamos a hacer incorporaciones. Salvo algunos, tenemos que reducir el grupo”, fue tajante el DT.

Paulo Autuori dio su balance del semestre con Atlético Nacional

Para empezar, el entrenador del cuadro verdolaga aseguró que no entiende las críticas contra Nacional y su proceso. “Llegamos a la final cuando apenas ha empezado un proceso. Todos decían que con jugadores jóvenes no iba a pasar nada. Nos exigían pasar de ronda en la Libertadores y se olvidaron de que lo logramos. A nadie le gusta dejar de ganar un título, pero estar ahí fue importante para nosotros”.

El brasileño, además, defendió su modelo de juego, muy señalado por ser poco valiente y propositivo. Para Autuori la estructura defensiva es su principal valor, pero en ataque el equipo tendrá que salir a buscar otras armas. “Tenemos solidez defensiva y sabemos dónde tenemos que intervenir en el aspecto de incorporaciones”.

“La clasificación era importante, queríamos llegar a los octavos de Libertadores. Respecto a la final, en los penaltis todo puede pasar”, agregó.

Paulo Autuori, de hecho, se mostró que está confiado para lo que viene en Nacional, más allá de que el entorno verdolaga ha puesto en duda su continuidad. “La probabilidad de tener un buen segundo semestre es enorme. Ahí ya vamos a hablar del trabajo de un año y no de seis meses. Entiendo lo de crear narrativas fantasiosas, pero nosotros no podemos entrar en eso. Debemos tener la claridad para seguir adelante. En el final del año valoraremos lo que se ha hecho. Estoy satisfecho por lo que hicimos este semestre. Y de todas formas, salir campeón no iba a cambiar las carencias que tenemos”.

