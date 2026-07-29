En imágenes: el triunfo de Atlético Nacional por la Copa Betplay en el estadio El Campín

Nacional, sin despinarse, derrotó por dos goles a Tigres y avanzó a los octavos de final de la Copa Betplay. En esta instancia se enfrentará al Deportivo Cali, que seguramente representará un reto mayor para los jugadores del recién llegado Lucas González. Todo esto en busca de su cuarta final en el campeonato, habiendo ganado las tres anteriores, sumando ocho títulos.

Respecto al partido frente a Tigres en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, con las tribunas pintadas de verde, el conjunto paisa resolvió rápidamente la eliminatoria con dos goles en el primer tiempo, el primero de Nicolás Rodríguez y el segundo de Alfredo Morelos. Ya en la segunda parte, con el 4-0 confirmado en el global, Atlético Nacional gestionó la ventaja y cerró el partido y la llave a su favor sin sobresaltos en el camino.

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