Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Atlético Nacional
En VivoActualizado hace 23 segundos

EN VIVO | Atlético Nacional vs. Fortaleza: el Verdolaga vuelve a la Liga Betplay

El ‘Verde de la Montaña’ jugará su tercer partido en la Liga Betplay 2026-I contra el equipo bogotano en busca de una nueva victoria como en el estadio Atanasio Girardot.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
13 de febrero de 2026 - 12:58 a. m.

Actualizaciones clave

Mateus Uribe, futbolista de Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.
Mateus Uribe, futbolista de Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.
Foto: Atlético Nacional
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Atlético Nacional vuelve a la acción en la Liga Betplay 2026-I. El conjunto paisa ha jugado apenas dos partidos en el rentado local, pero de cumplir a cabalidad con el calendario, podría el líder del campeonato en Colombia.

Del otro lado, Fortaleza sufre una “empatitis” aguda, pues no ha logrado un triunfo desde la primera fecha cuando venció a Deportivo Pereira. El club bogotano, en la medida de lo posible, querrá sumar otra vez de a tres.

El balón rodará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Antioquia y el equipo local buscará mantener el buen performance. No obstante, el visitante es un equipo en ascenso que podría dar el golpe esta noche en la ciudad de la eterna primavera.

Siga el minuto a minuto de Nacional vs. Fortaleza

Actualización claveHace 5 horas

Los XI de Nacional

Hace 5 horas

Los XI de Fortaleza

Actualización claveHace 6 horas

¿A qué hora comienza el partido?

  • Hora: 8:30 p.m.
  • Canal: Win+ Fútbol

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Atlético Nacional

Nacional

Atlético Nacional vs

Nacional vs

Atlético Nacional vs. Fortaleza

Nacional vs. Fortaleza

Atlético Nacional hoy

Nacional hoy

Atlético Nacional partido

Nacional partido

Atlético Nacional partido hoy

Nacional partido hoy

Atlético Nacional hora

Nacional hora

Atlético Nacional a qué hora juega

Nacional a qué hora juega

Cristian Arango

Chicho Arango

Cristian Chicho Arango

estadio Atanasio Girardot

Liga Betplay

Liga Betplay 2026-I

Fútbol Colombiano

Fútbol Profesional Colombiano

FPC

Diego Arias

DT de Nacional

técnico de Nacional

Alfredo Morelos

de qué va Nacional en Liga Betplay

cuánto va Nacional vs. Fortaleza

cuánto va Nacional

Fortaleza

Nacional vs. Fortaleza en vivo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

Actualizaciones clave

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.