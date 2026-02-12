EN VIVO | Atlético Nacional vs. Fortaleza: el Verdolaga vuelve a la Liga Betplay

Mateus Uribe, futbolista de Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Foto: Atlético Nacional

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Atlético Nacional vuelve a la acción en la Liga Betplay 2026-I. El conjunto paisa ha jugado apenas dos partidos en el rentado local, pero de cumplir a cabalidad con el calendario, podría el líder del campeonato en Colombia.

Del otro lado, Fortaleza sufre una “empatitis” aguda, pues no ha logrado un triunfo desde la primera fecha cuando venció a Deportivo Pereira. El club bogotano, en la medida de lo posible, querrá sumar otra vez de a tres.

El balón rodará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Antioquia y el equipo local buscará mantener el buen performance. No obstante, el visitante es un equipo en ascenso que podría dar el golpe esta noche en la ciudad de la eterna primavera.

Siga el minuto a minuto de Nacional vs. Fortaleza

Hora : 8:30 p.m.

Canal: Win+ Fútbol

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador