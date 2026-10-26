James Rodríguez como nuevo jugador de Atlético Nacional para la Liga Betplay 2026-II. Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Nacional remontó, se quedó con el Clásico Paisa y retomó el liderato en la Liga BetPlay Redacción Deportes Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

Atlético Nacional se quedó ese domingo con el clásico paisa tras remontar y vencer 2-1 a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot. El conjunto dirigido por Lucas González reaccionó en el segundo tiempo y consiguió tres puntos fundamentales para recuperar el liderato de la Liga BetPlay, ahora con 32 unidades.

El compromiso comenzó con mayor intensidad por parte del poderoso, que presionó la salida de Nacional y generó las primeras aproximaciones de peligro. La superioridad visitante se reflejó en el marcador al minuto 28, cuando Alfonso Simarra apareció en el segundo palo para aprovechar una asistencia de Carlos Lucumí y abrir la cuenta.

Publicidad

Medellín mantuvo la iniciativa durante buena parte del primer tiempo, pero se encontró con un Franco Armani decisivo. El arquero argentino realizó tres atajadas antes del descanso y evitó que la ventaja visitante fuera más amplia. Nacional, por su parte, tuvo dificultades para superar la presión del equipo dirigido por Luis Amaranto Perea.

El panorama cambió después del entretiempo. Nacional adelantó sus líneas y encontró el empate al minuto 53, cuando Edwin Cardona aprovechó una asistencia de Elías Cabrera y definió con el borde externo del pie. La jugada nació de un error en la salida de Frank Fabra, que terminó pagando caro el conjunto visitante.

Le puede interesar

La remontada se completó al minuto 73, en una acción que comenzó con un saque largo de Armani. Samuel Velásquez se proyectó por el costado izquierdo y habilitó a Andrés Sarmiento, quien mandó la pelota al fondo de la red. Medellín intentó reaccionar en el tramo final, pero no encontró el camino hacia el empate.

Con esta victoria, Atlético Nacional llegó a 32 puntos y retomó el primer lugar de la clasificación, mientras que Independiente Medellín permaneció en la séptima posición, con 23 unidades. El resultado fortalece las aspiraciones verdolagas de cara al cierre del todos contra todos y obliga al poderoso a seguir sumando para asegurar su clasificación.

Minuto a minuto de Atlético Nacional vs. Independiente Medellín:

⏱️90′ | NAC🟢⚪2️⃣-1️⃣🔴🔵DIM: Ya casi termina el clásico paisa y parece que los tres puntos van a ser de Nacional, que está retomando el primer lugar de la Liga BetPlay con 32 puntos. Medellín se está quedando en el séptimo lugar, con 23 unidades.

⏱️85′ | NAC🟢⚪2️⃣-1️⃣🔴🔵DIM: Luis Amaranto Perea no quiere que su equipo se quede con las manos vacías y puso toda la carne en el asador. El poderoso necesita sumar para no complicarse en el desenlace del todos contra todos.

⏱️80′ | NAC🟢⚪2️⃣-1️⃣🔴🔵DIM: Medellín no ha sabido cómo reaccionar y en las pocas opciones de peligro que ha generado en el complemento se ha topado con un Armani firme bajo los tres palos.

⏱️73′ | NAC🟢⚪2️⃣-1️⃣🔴🔵DIM: Franco Armani jugó rápido y en largo. Samuel Velásquez se proyectó por la izquierda y asistió a Andrés Sarmiento, quien mandó la pelota al fondo de la red.

⏱️70′ | NAC🟢⚪1️⃣-1️⃣🔴🔵DIM: Franco Armani derribó a Jeison Medina dentro del área y los jugadores del DIM reclamaron penalti. Sin embargo, el árbitro consideró que no había falta.

⏱️65′ | NAC🟢⚪1️⃣-1️⃣🔴🔵DIM: Halam Loboa, quien ya está amonestado, cortó deliberadamente el juego con una infracción. Jonathan Toro optó por no mostrarle otra tarjeta. El cuerpo técnico del poderoso respiró aliviado con la decisión.

⏱️60′ | NAC🟢⚪1️⃣-1️⃣🔴🔵DIM: Lucas González tuvo que modificar su línea defensiva por la lesión de Neyder Parra. El joven central fue remplazado por César Haydar.

⏱️53′ | NAC🟢⚪1️⃣-1️⃣🔴🔵DIM: Edwin Cardona le pegó con borde externo a la pelota y su remate fue inalcanzable para Salvador Ichazo. La asistencia fue de Elías Cabrera. El error nació de un error en salida de Frank Fabra.

Publicidad

⏱️50′ | NAC🟢⚪0️⃣-1️⃣🔴🔵DIM: Atlético Nacional entró con otra actitud en el complemento. Los verdolagas adelantaron sus líneas y buscan con convicción la manera de equilibrar el marcador.

⏱️46′ | NAC🟢⚪0️⃣-1️⃣🔴🔵DIM: Los equipos regresaron al terreno de juego para encarar los segundos 45 minutos. Tanto Nacional como Medellín optaron por no realizar cambios en el entretiempo.

Publicidad

⏱️45+2′ | NAC🟢⚪0️⃣-1️⃣🔴🔵DIM: No hubo tiempo para más en esta primera mitad y nos vamos al descanso. Medellín gana en el Clásico Paisa gracias a un solitario gol de Alfonso Simarra.

⏱️45′ | NAC🟢⚪0️⃣-1️⃣🔴🔵DIM: En los últimos minutos el juez amonestó a dos jugadores de Medellín. La primera fue para Luis Escorcia por juego peligroso y, poco después, se la mostró a Didier Moreno.

Publicidad

⏱️40′ | NAC🟢⚪0️⃣-1️⃣🔴🔵DIM: Franco Armani se ha convertido en una de las figuras del clásico paisa y ha sido el principal responsable de evitar que Independiente Medellín amplíe su ventaja en el marcador. El arquero argentino acumula tres atajadas en lo que va del compromiso y ha respondido ante las llegadas del conjunto poderoso.

⏱️35′ | NAC🟢⚪0️⃣-1️⃣🔴🔵DIM: Andrés Román (Nacional) y Frank Fabra (Medellín) han entablado un enfrentamiento desde que arrancó el partido. Buena parte del juego se ha desarrollado por su costado.

Publicidad

⏱️30′ | NAC🟢⚪0️⃣-1️⃣🔴🔵DIM: Medellín era el más propositivo y se vio recompensado con el gol de Simarra. En este punto del partido la posesión de la pelota favorece ligeramente a Nacional, pero es el visitante el que ha sido más eficiente cuando la ha tenido en los pies.

⏱️28′ | NAC🟢⚪0️⃣-1️⃣🔴🔵DIM: Alfonso Simarra apareció en el segundo palo para romper el cero en el Atanasio Girardot. Medellín jugaba mejor y lo logró reflejarlo en el score. La asistencia fue de Carlos Lucumí.

Publicidad

⏱️25′ | NAC🟢⚪0️⃣-0️⃣🔴🔵DIM: Agustín Martegani vio la oportunidad de pegarle desde el borde del área y se animó. Franco Armani controló sin problema. Sin embargo, Nacional se ha visto superado por la intensidad de Independiente Medellín, que se ve cerca del primer gol.

⏱️20′ | NAC🟢⚪0️⃣-0️⃣🔴🔵DIM: El clásico paisa comenzó a calentarse en el Atanasio Girardot. Una situación entre Frank Fabra y Edwin Cardona desató un encontronazo entre jugadores de Atlético Nacional e Independiente Medellín. Poco después, Halam Loboa se convirtió en el primer amonestado del partido tras cometer una infracción.

Publicidad

⏱️15′ | NAC🟢⚪0️⃣-0️⃣🔴🔵DIM: Elías Cabrera tuvo que recibir atención médica después de sufrir un golpe en el rostro que le provocó un sangrado en la nariz. El futbolista argentino debió abandonar momentáneamente el terreno de juego para cambiarse la camiseta, por lo que su equipo quedó con diez jugadores durante algunos instantes.

⏱️10′ | NAC🟢⚪0️⃣-0️⃣🔴🔵DIM: El juego por las bandas comienza a perfilarse como una de las principales herramientas ofensivas para ambos equipos. Nacional busca aprovechar las proyecciones de Andrés Felipe Román por el costado derecho, mientras que Medellín apuesta por las incursiones de Frank Fabra por la izquierda para generar peligro.

Publicidad

⏱️5′ | NAC🟢⚪0️⃣-0️⃣🔴🔵DIM: Medellín arrancó el clásico paisa con mayor agresividad, presionando desde los primeros minutos la salida de Nacional e intentando incomodar al conjunto verdolaga en su propio campo. Sin embargo, todavía es demasiado pronto para ofrecer un diagnóstico del partido, que apenas comienza a tomar forma.



⏱️1′ | NAC🟢⚪0️⃣-0️⃣🔴🔵DIM: El árbitro Jonathan Ortiz hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en el estadio Atanasio Girardot. Después del retraso provocado por el humo de las bengalas, Atlético Nacional e Independiente Medellín comenzaron una nueva edición del clásico paisa, con tres puntos importantes en juego.



Publicidad

El inicio del clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín sufrió un retraso debido al humo generado por las bengalas encendidas en las tribunas del estadio Atanasio Girardot. Sin embargo, el ambiente comienza a despejarse y todo está listo para que ruede la pelota.



El árbitro nariñense Jonathan Ortiz será el encargado de impartir justicia en el clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín. Estará acompañado por Alexander Guzmán, de Norte de Santander, y Richard Ortiz, del Quindío, como jueces de línea. Keiner Jiménez, del Cesar, será el responsable del VAR.

Publicidad

El clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín se disputará bajo condiciones de llovizna en el estadio Atanasio Girardot. La temperatura en Medellín es de 19 grados centígrados, con una probabilidad de precipitaciones del 48 % y una humedad del 88 %, condiciones que podrían influir en el desarrollo del compromiso.

Luis Amaranto Perea se decantó por un 4-2-3-1 para enfrentar a Nacional: Salvador Ichazo; Esneyder Mena, Luis Escorcia, Alfonso Simarra y Frank Fabra; Didier Moreno y Halam Loboa; Jhon Montaño, Agustín Martegani y Yony González; Carlos Lucumí.

Publicidad

Lucas González se decantó por un 4-3-2-1 para enfrentar al Medellín: Franco Armani; Andrés Román, Neyder Parra, William Tesillo y Samuel Velásquez; Jorman Campuzano, Felipe Marín y Mateus Uribe; Edwin Cardona y Elías Cabrera; James Rodríguez.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Publicidad