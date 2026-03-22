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EN VIVO | Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá por Liga Betplay 2026-I

La escuadra Verdolaga quiere tener un pie y medio en los playoffs, pero el club capitalino busca una victoria que lo deje colíder de la Liga Betplay.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
22 de marzo de 2026 - 12:53 a. m.

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Diego Arias, director técnico de Atlético Nacional, es discutido por la hinchada verdolaga desde que cayó eliminado de la Copa Sudamericana a manos de Millonarios.
Diego Arias, director técnico de Atlético Nacional, es discutido por la hinchada verdolaga desde que cayó eliminado de la Copa Sudamericana a manos de Millonarios.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
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Atlético Nacional viene de perder por goleada 3-0 con Millonarios en el estadio El Campín. A pesar de esta desmoralizante caída, el club paisa sigue en lo más alto de la Liga Betplay 2026-I con 24 puntos y casi que clasificado a la ronda de playoffs. Eso sí, su técnico Diego Arias sigue siendo resistido por la hinchada verde y blanca por sus derrotas frente al equipo azul.

Por su lado, Internacional de Bogotá intenta volver a la victoria luego de cuatro empates seguidos. El conjunto capitalino se mantiene en el cuarto lugar con 21 unidades. Una campaña histórica para un club que hasta este año juega por primera vez bajo su nombre actual. Además, esta noche estrena una camiseta que rinde un homenaje a la banda bogotana, Aterciopelados.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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