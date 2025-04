EN VIVO: Nacional vs. Unión Magdalena, siga el minuto a minuto de la Liga BetPlay

Edwin Cardona (centro) es uno de los referentes de Atlético Nacional. Foto: Atlético Nacional

Impulsado por su contundente victoria 3-0 sobre Nacional de Uruguay en la Copa Libertadores, Atlético Nacional buscará este domingo contra Unión Magdalena, en el Atanasio Girardot, sumar tres puntos que lo acerquen al liderato de la Liga BetPlay.

El equipo dirigido por el argentino Javier Gandolfi no gana en el torneo local desde hace dos fechas, tras empatar 1-1 con Medellín y caer 2-0 ante Bucaramanga, por lo que espera reencontrarse con la victoria frente a su gente. Con 21 unidades, el Verdolaga es parcialmente quinto en la tabla.

Enfrente estará Unión Magdalena, que atraviesa un momento crítico: es penúltimo con apenas cinco puntos, no ha ganado en 11 partidos (cinco empates y seis derrotas) y es uno de los principales candidatos al descenso.

La jornada 12 de la Liga también tendrá cruces destacados como Once Caldas vs. América de Cali, Tolima vs. Bucaramanga, Fortaleza vs. Millonarios y Junior vs. Independiente Medellín.

Siga el minuto a minuto del Nacional vs. Unión Magdalena

Minuto 1: Rueda la pelota en Medellín, el equipo local tendrá la primera posesión del balón.

Los equipos ya están en la cancha del Atanasio Girardot realizando su calentamiento para el partido que arrancará a las 2:00 p.m.

