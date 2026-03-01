Publicidad

EN VIVO | Deportes Tolima y Atlético Nacional empatan sin goles: Liga Betplay 2026-I

El conjunto Verdolaga busca una victoria a domicilio que lo deje en la punta del rentado doméstico y con dos partidos menos que la mayoría de los demás equipos.

Daniel Montoya Ardila
02 de marzo de 2026 - 01:30 a. m.

Actualizaciones clave

Junior Hernández, lateral izquierdo de Deportes Tolima, y Alfredo Morelos, goleador de Atlético Nacional.
Foto: El Espectador
Último partido de Nacional antes de la Copa Sudamericana. Los jugadores de Diego Arias visitan el estadio Manuel Murillo Toro con la ilusión de ganar y colgarse en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2026-I. Toda una hazaña considerando que tiene dos partidos menos que la mayoría.

Por el lado de Deporte Tolima, luego de una clasificación a tercera fase de Copa Libertadores más estresante de lo esperado, el equipo de Lucas González espera reivindicarse con su gente. No solo desde el resultado, sino también desde el trámite del juego que fue muy pobre en el último partido.

Minuto a minuto de Tolima vs. Nacional

Actualización claveHace 5 horas

Rueda la pecosa en el MAMUT

⏱️ 0’ Tolima 🟤 0-0 🟢 Nacional

Actualización claveHace 5 horas

XI de Atlético Nacional

Actualización claveHace 5 horas

XI de Deportes Tolima

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Actualizaciones clave

