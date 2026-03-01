EN VIVO | Deportes Tolima y Atlético Nacional empatan sin goles: Liga Betplay 2026-I

Junior Hernández, lateral izquierdo de Deportes Tolima, y Alfredo Morelos, goleador de Atlético Nacional. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Último partido de Nacional antes de la Copa Sudamericana. Los jugadores de Diego Arias visitan el estadio Manuel Murillo Toro con la ilusión de ganar y colgarse en lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2026-I. Toda una hazaña considerando que tiene dos partidos menos que la mayoría.

Por el lado de Deporte Tolima, luego de una clasificación a tercera fase de Copa Libertadores más estresante de lo esperado, el equipo de Lucas González espera reivindicarse con su gente. No solo desde el resultado, sino también desde el trámite del juego que fue muy pobre en el último partido.

Minuto a minuto de Tolima vs. Nacional

⏱️ 0’ Tolima 🟤 0-0 🟢 Nacional

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador