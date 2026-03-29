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En VivoActualizado hace 18 segundos

EN VIVO: Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional, siga el minuto a minuto de la Liga BetPlay

Volcánicos y verdolagas se enfrentan en el estadio Departamental Libertad con el liderato en juego. Se viene el partido más atractivo de la fecha.

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Daniel Bello
Daniel Bello
29 de marzo de 2026 - 11:34 p. m.
Atlético Nacional, líder de la Liga BetPlay Dimayor.
Atlético Nacional, líder de la Liga BetPlay Dimayor.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
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El partido más atractivo de la fecha 14 de la Liga BetPlay Dimayor enfrenta esta tarde a los dos mejores equipos del campeonato. Deportivo Pasto y Atlético Nacional llegan igualados en la cima con 27 puntos cada uno, aunque el verdolaga ocupa el primer lugar gracias a su superior diferencia de gol: +17 frente a +5 de los nariñenses.

El ganador quedará como único líder y dejará casi lista su clasificación a los cuadrangulares. El local, dirigido por Jonathan Risueño, llega en un estado de forma envidiable tras ganar cuatro de sus últimos cinco partidos. Buscan dar un golpe de autoridad ante su gente en el Estadio Departamental Libertad.

Nacional, en cambio, llega con el impulso de haber goleado 3-0 a Internacional de Bogotá en su última salida oficial, pero con el ruido del 3-0 encajado ante Cruz Azul en un amistoso en Estados Unidos. Otro de sus problemas es la cantidad de ausencias. Diego Arias no podrá contar con David Ospina, convocado por la selección, ni con William Tesillo, Juan Manuel Zapata, Juan Bauzá y Simón García por lesión.

Minuto a minuto de Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional:

Hace 5 horas

Partido dinámico en Pasto

⏱️ 10′ | PAS🔴🔵0️⃣-0️⃣🟢⚪NAC: El que tiene la iniciativa es el combinado volcánico, que se siente con confianza. Tiene profundidad y asociación colectiva. Nacional responde con un juego más frontal.

Hace 5 horas

Primer susto que genera Pasto

⏱️ 5′ | PAS🔴🔵0️⃣-0️⃣🟢⚪NAC: Mateo Garavito venció la resistencia de Harlen Castillo, pero cuando se disponía a celebrar, el juez de línea señaló que el volante se encontraba adelantado. Juega mejor el dueño de casa.

Actualización claveHace 5 horas

Arrancó el partido entre Pasto y Nacional

⏱️ 1′ | PAS🔴🔵0️⃣-0️⃣🟢⚪NAC: Carlos Ortega hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en el Departamental Libertad, donde el marco es festivo, con buena presencia de la parcialidad local y una tribuna asignada para la hinchada visitante.

Actualización claveHace 5 horas

El XI de Nacional

Diego Arias apostó por un 4-2-3-1 para enfrentar a Deportivo Pasto: Harlen Castillo; Andrés Román, Néider Parra, César Haydar y Milton Casco; Mateus Uribe y Edwin Cardona; Eduard Bello, Juan Manuel Rengifo y Andrés Sarmiento; Alfredo Morelos.

Actualización claveHace 5 horas

El XI de Pasto

Jonathan Risueño dispuso de un 4-3-3 para hacerle frente a Atlético Nacional: Iago Herrerín; Hervin Goyes, Fáiner Torijano, Nicolás Gil y Edwin Velasco; Yéiler Góez, Johan Caicedo y Mateo Garavito; Jonathan Perlaza, Andrey Estupiñán y Diego Chávez.

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Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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