EN VIVO: Atlético Nacional gana 2-0 a Medellín en Liga BetPlay: vea los goles

Nacional busca sostener sus opciones en el Grupo A, mientras Medellín juega al límite para no quedar sin margen en los cuadrangulares.

El clásico paisa vuelve a escena en un momento en el que ninguno tiene margen de tropezar. Atlético Nacional y el Independiente Medellín se enfrenta a las 6:30 p.m., en el Atanasio Girardot, por la quinta fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

Siga aquí el minuto a minuto de Nacional vs. Medellín

54’ ⏱️ NAL ⚪🟢 2 - 0 MED 🔴🔵: Un grave error individual de Fainer Torijano le permitió a Alfredo Morelos robarle el balón y entrar con él al área y remtanado con gran potencia, imposible para Aguerre,

52’ ⏱️ NAL ⚪🟢 1 - 0 MED 🔴🔵: El equipo de Alejandro Restrepo Busca los espacios para conseguir el empate y muestra una mejor versión a la del primer tiempo.

45’ ⏱️ NAL ⚪🟢 1 - 0 MED 🔴🔵: Ya se reinició el juego en el Atanasio.

45’ ⏱️ NAL ⚪🟢 1 - 0 MED 🔴🔵: Finaliza el primer tiempo en Medellín con triunfo parcial de Nacional. Con estos tres puntos, el verdolaga llega ocho unidades, las mismas de Junior, que jugará a continuación América. Si el cuadro caleño gana esta noche, podrían llegar los tres equipos con ocho puntos a la fecha final.

45’ ⏱️ NAL ⚪🟢 1 - 0 MED 🔴🔵: Medellín tiene más el balón, pero es impreciso en el último cuarto y no consigue generar peligro con las acciones ofensivas.

35’ ⏱️ NAL ⚪🟢 1 - 0 MED 🔴🔵: Nacional bajó la intención de juego tras conseguir la ventaja. Medellín, ahora con la necesidad de buscar el resultado, no consigue proponer su juego característico y cae en un bache el partido.

25’ ⏱️ NAL ⚪🟢 1 - 0 MED 🔴🔵: Marlos Morenos aguantó un balón contra la línea final, amagó y finalmente asistió a Rengifo para que de primera colocara el balón en el ángulo. El joven jugador de Nacional sigue sorprendiendo y respondiendo con creces las oportunidades que le ha dado el entrenador.

20’ ⏱️ NAL ⚪🟢 0 - 0 MED 🔴🔵: La primera clara del partido la tuvo Nacional. Un centro con pelota quieta de Juan Rengifo colocó el balón en el corazón del área y Simón García cabeceó de mala manera una buena oportunidad.

10’ ⏱️ NAL ⚪🟢 0 - 0 MED 🔴🔵: Con algunas combinaciones colectivas, Nacional intenta generar riesgo a través de sus extremos Marino Hinestroza y Marlos Moreno.

06’ ⏱️ NAL ⚪🟢 0 - 0 MED 🔴🔵: El duelo comenzó con fricción y ya hay dos amarillas en el juego, una para cada lado. Simón García en Nacional y Baldomero Perlaza en Medellín. El campo de juego no está en sus mejores condiciones y se evidencian los rastros del concierto de J Balvin el pasado 30 de noviembre.

01’ ⏱️ NAL ⚪🟢 0 - 0 MED 🔴🔵: Comienza la acción en el Atanasio Girardot.

Nacional llega con la ventaja matemática de seguir vivo: es tercero con cinco puntos y necesita ganar y esperar que Junior tropiece frente a América en el Metropolitano. No es un escenario ideal, pero es uno que mantiene al equipo dentro del cálculo. Diego Arias lo resumió con claridad: “Mientras tengamos posibilidades, así sea dependiendo de otros resultados, todo lo que dependa de nosotros lo vamos a hacer”.

El DIM, en cambio, camina sobre la cuerda floja. Es colero con dos unidades y su margen es mínimo. Debe ganar lo que queda, que Junior no sume más y que América y Nacional solo puedan festejar un triunfo cada uno en sus próximos dos encuentros. Todo lo contrario a la seguridad que mostró en la fase regular.

En lo individual, Nacional se aferra al crecimiento de Juan Rengifo, quien fue el jugador más influyente en ataque ante Junior, y al regreso de Alfredo Morelos, autor de 14 goles en esta liga. Medellín, por su parte, encuentra en Baldomero Perlaza a su figura más confiable tras su gol en el 1-1 frente a América.

Nacional apenas ganó un partido en los cuadrangulares y sigue mostrando fragilidad defensiva; Medellín continúa sin victorias y desperdició la ventaja que había construido en la primera fase.

El antecedente inmediato tampoco aporta certezas: el pasado 23 de noviembre igualaron 0-0. Ahora, con necesidades distintas pero urgentes, el clásico paisa promete tensión más que brillo. Para Nacional, es sostener la ilusión; para Medellín, la última oportunidad de seguir respirando.

