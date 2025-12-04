EN VIVO: Atlético Nacional gana 2-0 a Medellín en Liga BetPlay: vea los goles

Escucha este artículo
El clásico paisa vuelve a escena en un momento en el que ninguno tiene margen de tropezar. Atlético Nacional y el Independiente Medellín se enfrenta a las 6:30 p.m., en el Atanasio Girardot, por la quinta fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay.
Siga aquí el minuto a minuto de Nacional vs. Medellín
Vea el gol de Alfredo Morelos
¡Gol de Atlético Nacional!
54’ ⏱️ NAL ⚪🟢 2 - 0 MED 🔴🔵: Un grave error individual de Fainer Torijano le permitió a Alfredo Morelos robarle el balón y entrar con él al área y remtanado con gran potencia, imposible para Aguerre,
Medellín con una mejor cara en los primeros minutos
52’ ⏱️ NAL ⚪🟢 1 - 0 MED 🔴🔵: El equipo de Alejandro Restrepo Busca los espacios para conseguir el empate y muestra una mejor versión a la del primer tiempo.
Comienza el segundo tiempo
45’ ⏱️ NAL ⚪🟢 1 - 0 MED 🔴🔵: Ya se reinició el juego en el Atanasio.
Termina el primer tiempo
45’ ⏱️ NAL ⚪🟢 1 - 0 MED 🔴🔵: Finaliza el primer tiempo en Medellín con triunfo parcial de Nacional. Con estos tres puntos, el verdolaga llega ocho unidades, las mismas de Junior, que jugará a continuación América. Si el cuadro caleño gana esta noche, podrían llegar los tres equipos con ocho puntos a la fecha final.
La lluvia comienza a ser protagonista
45’ ⏱️ NAL ⚪🟢 1 - 0 MED 🔴🔵: Medellín tiene más el balón, pero es impreciso en el último cuarto y no consigue generar peligro con las acciones ofensivas.
No impone ritmo Medellín
35’ ⏱️ NAL ⚪🟢 1 - 0 MED 🔴🔵: Nacional bajó la intención de juego tras conseguir la ventaja. Medellín, ahora con la necesidad de buscar el resultado, no consigue proponer su juego característico y cae en un bache el partido.
Vea el gol de Juan Rengifo
¡Gol de Atlético Nacional!
25’ ⏱️ NAL ⚪🟢 1 - 0 MED 🔴🔵: Marlos Morenos aguantó un balón contra la línea final, amagó y finalmente asistió a Rengifo para que de primera colocara el balón en el ángulo. El joven jugador de Nacional sigue sorprendiendo y respondiendo con creces las oportunidades que le ha dado el entrenador.
Nacional tuvo el primero
20’ ⏱️ NAL ⚪🟢 0 - 0 MED 🔴🔵: La primera clara del partido la tuvo Nacional. Un centro con pelota quieta de Juan Rengifo colocó el balón en el corazón del área y Simón García cabeceó de mala manera una buena oportunidad.
De a poco, Nacional comienza a avisar
10’ ⏱️ NAL ⚪🟢 0 - 0 MED 🔴🔵: Con algunas combinaciones colectivas, Nacional intenta generar riesgo a través de sus extremos Marino Hinestroza y Marlos Moreno.
El campo está deteriorado
06’ ⏱️ NAL ⚪🟢 0 - 0 MED 🔴🔵: El duelo comenzó con fricción y ya hay dos amarillas en el juego, una para cada lado. Simón García en Nacional y Baldomero Perlaza en Medellín. El campo de juego no está en sus mejores condiciones y se evidencian los rastros del concierto de J Balvin el pasado 30 de noviembre.
Comienza el partido
01’ ⏱️ NAL ⚪🟢 0 - 0 MED 🔴🔵: Comienza la acción en el Atanasio Girardot.
Los equipos ya están en el Atanasio
Los titulares de Nacional
Alineación de Medellín
Previa del partido
Nacional llega con la ventaja matemática de seguir vivo: es tercero con cinco puntos y necesita ganar y esperar que Junior tropiece frente a América en el Metropolitano. No es un escenario ideal, pero es uno que mantiene al equipo dentro del cálculo. Diego Arias lo resumió con claridad: “Mientras tengamos posibilidades, así sea dependiendo de otros resultados, todo lo que dependa de nosotros lo vamos a hacer”.
El DIM, en cambio, camina sobre la cuerda floja. Es colero con dos unidades y su margen es mínimo. Debe ganar lo que queda, que Junior no sume más y que América y Nacional solo puedan festejar un triunfo cada uno en sus próximos dos encuentros. Todo lo contrario a la seguridad que mostró en la fase regular.
En lo individual, Nacional se aferra al crecimiento de Juan Rengifo, quien fue el jugador más influyente en ataque ante Junior, y al regreso de Alfredo Morelos, autor de 14 goles en esta liga. Medellín, por su parte, encuentra en Baldomero Perlaza a su figura más confiable tras su gol en el 1-1 frente a América.
Nacional apenas ganó un partido en los cuadrangulares y sigue mostrando fragilidad defensiva; Medellín continúa sin victorias y desperdició la ventaja que había construido en la primera fase.
El antecedente inmediato tampoco aporta certezas: el pasado 23 de noviembre igualaron 0-0. Ahora, con necesidades distintas pero urgentes, el clásico paisa promete tensión más que brillo. Para Nacional, es sostener la ilusión; para Medellín, la última oportunidad de seguir respirando.
