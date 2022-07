“Estoy motivado”: Felipe Román contó sus razones para ir a Atlético Nacional

El lateral llegó al conjunto verdolaga tras no renovar contrato con Millonarios. Foto: Atlético Nacional

Habló Andrés Felipe Román. El nuevo lateral de Atlético Nacional fue presentado ayer y en la rueda de prensa habló sobre su llegada y sus expectativas en el campeón de Colombia, tras su salida de Millonarios.

Caso similar al del semestre pasado. El morbo rodeó a Jhon Duque al ser anunciado como jugador de Nacional, debido a su pasado en Millonarios. Ahora, la misma situación se presenta con Román, que el semestre pasado casi no jugó con el cuadro azul y muchos le reprochan haberse ido del club y llegar a las filas del cuadro verdolaga luego de todo lo que pasó por su no contratación en Boca Juniors por un falso problema en el corazón.

Aunque Román estuvo convocado para el partido en el que Nacional perdió justamente con Millonarios en la fecha pasada, el jugador no había sido presentado oficialmente. Ayer, en la sede del club antioqueño, se dio la rueda de prensa para anunciarlo como uno de los nuevos fichajes.

Las declaraciones de Román en su llegada a Nacional

“Revisamos todas las ofertas, no solo se vio el factor económico, sino también el tema de crecer, me faltan etapas por quemar y quiero hacer una buena participación internacional representando a Atlético Nacional”, dijo Román.

“El recibimiento del grupo ha sido muy bueno, estoy contento y motivado. A nivel físico voy cogiendo la forma de a poco; me he sentido bien durante los últimos entrenamientos. Tengo ganas de jugar, se lo manifesté al profe (Hernán Dario ‘Arriero’ Herrera), me he sentido bien y espero sumar minutos en el próximo partido”, dijo el lateral, pues su prioridad es tener un buen estado físico y minutos en cancha, pues en Millonarios no pudo tenerlos el semestre anterior.

“Yerson Candelo es un excelente jugador, con muy buenas condiciones. Espero nos podamos complementar para sacar lo mejor de cada uno”, comentó Román sobre lo que será la competencia con uno de los campeones por el puesto de lateral derecho.

Nacional, que viene de caer con Millonarios y no ha podido ganar en lo que va de la Liga, visitará mañana por la cuarta fecha a Tolima, reviviendo lo que fue la pasada final del torneo colombiano.

