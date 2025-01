Falta de comunicación y Matheus Uribe: las razones de la renuncia de Efraín Juárez

Efraín Juárez llegó a la dirección técnica de Nacional en agosto de 2024. Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hace unas semanas, Efraín Juárez dejó a la dirección técnica de Atlético Nacional a pesar de haberse consagrado bicampeón, tras haber conseguido los títulos de Liga BetPlay y Copa BetPlay en 2024.

Si bien el club ya encontró un reemplazo, el mexicano había guardado silencio hasta ahora. El lunes finalmente habló en ESPN, para no dejar más dudas sobre su salida y sobre el momento en que decidió renunciar al equipo verdolaga.

“Siempre he sido honesto y claro en mis principios y valores. Entendiendo eso, pasaron circunstancias que al final, a mi punto de vista, no fueron acordes a lo que yo entiendo. Por eso, tomo la decisión de renunciar”, dijo Juárez. “Todo el mundo tiene responsabilidad dentro del organigrama de una institución, un presidente, un director deportivo y un técnico. Entendiendo eso, yo nunca exigí a ningún jugador, nunca dije que me traigan a A, B o C”.

#ESPNEquipoFColombia | Los que más saben de fútbol



Nos acompaña en el set @efrajuarez, entrenador bicampeón con Atlético Nacional en 2024



"Mi renuncia fue por PRINCIPIOS Y VALORES"



▶️ No te pierdas EQUIPO F por #DisneyPlus pic.twitter.com/JWQkxNFW3S — ESPN Colombia (@ESPNColombia) January 21, 2025

Además, el mexicano habló sobre la incorporación de Matheus Uribe, algo que colmó su paciencia. “En una charla había una posibilidad de traer un jugador y entendiendo eso perfecto. Yo no estaba de acuerdo, no por la calidad, sino porque en esa situación tenemos cinco volantes: era Campuzano, Guzmán, Zapata, Kilyan y Elkin Rivero, un chiquito que hice debutar, que para mí es futuro de Nacional y era tener seis”, dijo Juárez.

“Yo decía, ‘bueno es un gran jugador, uno conoce la jerarquía, pude verlo en mi país y era más que bienvenido’. Nada más que era la planificación, en esa planificación dijimos, lo vamos platicando y desafortunadamente el martes que tomo la decisión por la forma en que ya está llegando a los exámenes médicos y es cuando yo no concibo eso, porque es falta de comunicación, pero aparte falta de honestidad, porque lo habíamos platicado, había expresado mis circunstancias que no me parecía y bueno a los tres o cuatro días pasa la misma situación”, agregó.

Por último, mencionó una falta de comunicaciones que afectó su confianza y forma de trabajar con el equipo: "Nunca fui avisado de eso y después hay situaciones que yo me voy enterando por diferentes medios que llega un jugador, no había ningún tipo de consulta. Era informado ya cuando estaba firmado. En esa confianza porque son grandes jugadores, todos los que llegaron, no tenía objeción. Si puedo decir, estaba extrañado porque no es la forma de trabajar".

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador