Final de Copa BetPlay 2025 Nacional vs. Medellín: siga en vivo el minuto a minuto

Empatados sin goles en la ida, Medellín y Nacional definen esta noche en el Atanasio Girardot al campeón de la Copa BetPlay 2025.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
17 de diciembre de 2025 - 10:42 p. m.
Foto: Atlético Nacional
Medellín y Nacional se alistan para disputar la última gran cita del fútbol colombiano en 2025. Desde las 7:30 p. m., el estadio Atanasio Girardot será el escenario de la final de la Copa BetPlay, una definición que llega completamente abierta tras el empate 0-0 en el partido de ida y que promete tensión, detalle y un margen de error mínimo.

En el primer duelo Nacional tuvo mayor iniciativa y volumen ofensivo, pero se topó con un Medellín ordenado, disciplinado y sostenido por una noche determinante de Washington Aguerre, figura silenciosa que mantuvo su arco en cero.

Para el DIM, la final representa la oportunidad sumar su cuarto título de Copa y hacerlo frente a su rival histórico. El equipo de Alejandro Restrepo sabe que, empujado por su gente, deberá asumir más protagonismo que en la ida, sin perder el equilibrio defensivo que lo ha caracterizado.

Será el octavo clásico entre ambos en la temporada. Con el antecedente del 0-0, cualquier detalle puede inclinar la balanza. Medellín y Nacional se vuelven a mirar de frente. Esta vez, con una copa en juego y el telón del año a punto de caer.

Siga el minuto a minuto de Medellín vs. Nacional en la final de Copa BetPlay 2025

Hace 5 horas

Los convocados de ambos equipos para la gran final

Jorman Campuzano será la gran baja del equipo verdolaga

Hace 5 horas

La postal de Medellín horas antes del juego

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

