Franco Armani se despide de River Plate y regresa a Atlético Nacional

Franco Armani se fue de River Plate por la puerta grande y como uno de los porteros más ganadores en la historia de la institución. Foto: River Plate

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El arquero argentino Franco Armani se despidió este lunes de River Plate y, tras marcharse por la puerta grande de la institución bonaerense, pondrá rumbo de regreso a Medellín para vestir nuevamente los colores de Atlético Nacional, el club con el que construyó una de las etapas más exitosas de su carrera profesional.

River Plate organizó una despedida para el guardameta de 39 años, quien defendió la banda cruzada durante ocho años y medio. En ese periodo se convirtió en uno de los referentes del equipo, conquistó múltiples títulos y se ganó un lugar entre los arqueros más importantes de la historia del club.

“Después de ocho años y medio inolvidables llegó el momento de despedirme del club que soñé defender desde que era un niño. Cuando llegué en 2018 lo hice con una ilusión enorme y jamás imaginé que el destino me regalaría una historia tan hermosa”, expresó Armani en su mensaje de despedida.

Durante su ciclo en River Plate, Armani conquistó diez títulos oficiales: la Copa Libertadores de 2018, la Recopa Sudamericana de 2019, las Supercopas Argentinas de 2017, 2019 y 2023, la Copa Argentina de 2019, las Ligas Profesionales de 2021 y 2023, además de los Trofeos de Campeones de 2021 y 2023.

Su destacado rendimiento en el club de Buenos Aires también le abrió las puertas de la selección de Argentina. Con la Albiceleste integró los planteles que conquistaron el Mundial de Catar 2022 y las Copas América de Brasil 2021 y Estados Unidos 2024. Tras este último título, el arquero nacido en Casilda puso fin a su etapa como internacional.

Después de cerrar su exitoso ciclo en River, Armani volverá a Colombia para afrontar una segunda etapa con Atlético Nacional. En el conjunto verdolaga conquistó seis títulos de Liga, una Copa Libertadores y otros campeonatos entre 2010 y 2017, periodo en el que se consolidó como uno de los grandes ídolos de la institución.

Tras disputar 379 partidos con los colores de River Plate, Armani buscará ahora aumentar la cifra de encuentros con Nacional en su primera etapa, cuando defendió el arco verdolaga en 249 compromisos antes de emprender su aventura en el fútbol argentino.

“Fue una decisión que la pensé muchísimo. Más que nada basada en seguir compitiendo. Nunca esperé la posibilidad que me llegó en esta altura de mi carrera. No lo tenía pensado. Como todos ustedes saben, se comunicó Atlético Nacional, que también es uno de los equipos donde hice historia”, afirmó Armani sobre su regreso al conjunto antioqueño.

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