“Hoy en día no jugaría”: Juan Fernando Quintero rechaza a Atlético Nacional

Juan Fernando Quintero en el partido que River ganó en la Copa Argentina. Foto: @RiverPlate

Recientemente, se dio a conocer que las negociaciones del jugador con River Plate aún no han sido resueltas, situación que pone en incertidumbre el futuro deportivo del colombiano Juan Fernando Quintero, quien hoy afirma estar libre para cualquier tipo de oferta.

En conversaciones con ‘Hablámelo Nea’ pódcast dirigido por influenciadores colombianos, el centrocampista habla acerca de la posibilidad de volver al Atlético Nacional, tras conocerse esa opción como una de las alternativas del jugador para la próxima temporada, asegurando que en este momento no considera regresar al Fútbol Profesional Colombiano ni al Atlético Nacional.

“Yo creo que por más que uno sea hincha de un equipo, uno tiene que identificar la profesión. Realmente a Nacional yo lo quiero mucho y le agradezco por todo lo que viví y por la experiencia que tuve. Es una gran empresa, es un gran equipo y nosotros sabemos lo que es la hinchada. Vivo muy agradecido, siempre lo he dicho. El día que yo estuve ahí fui muy feliz y fue un equipo que me dio a conocer al mundo porque tuve muy bonita experiencia y pude salir al fútbol europeo. Creo que, hoy en día, mi sangre es roja. Creo que no nos necesitamos ninguno de los dos (refiriéndose al equipo verdolaga) simplemente agradecerle al Nacional de corazón. Cada que pasa algo con Nacional me alegro mucho, le hago fuerza. No se puede dudar que somos paisas y la sangre nos une, pero yo soy hincha del Medellín. No creo que Nacional quiera un hincha del Medellín en su equipo.” Cuenta el futbolista.

A partir de esto, las pujas por comprar al jugador han empezado. Dentro de sus principales interesados se encuentran equipos de la MLS, del fútbol brasileño y del fútbol colombiano, incluyendo a equipos como Junior y Millonarios, a pesar de que el valor del jugador pudiera llegar a ser alto con respeto a las expectativas de los clubes. Mientras tanto, los directivos del Independiente Medellín, equipo del cual el jugador es hincha, no se ha manifestado, teniendo en cuenta que Quintero hizo público su amor por el denominado equipo “Poderoso”.

“Ahora soy un jugador libre”

A raíz de los rumores acerca de su posible renovación de contrato con River, Juan Fernando Quintero aseguró que no tiene nada acordado con el club sobre su continuidad en él, contemplando la posibilidad de considerar su salida y pensar en otros equipos, ya que en este momento tampoco tiene compromisos con el Shenzen de China.

“De querer hay muchas cosas. De que se puedan dar es muy diferente. Nunca he sido de mentir, siempre he sido directo y transparente. Realmente hoy no tengo nada con River, simplemente el vínculo hasta el 31 de diciembre. Quiero aclarar también que para el tema de China quedé libre, ahora soy un jugador libre y puedo negociar con cualquier otro equipo. Realmente estoy muy agradecido con Dios y la vida por todo este año que viví en lo futbolístico y en la vida personal y espero cerrar el año de la misma forma”, aseguró el colombiano en diálogos con ESPN.

Con respecto a la posibilidad de permanecer, Quintero cuenta que se siente muy agradecido con los directivos del club de Buenos Aires por permitirle estar allí y que, a pesar de ello, tras conversar con el presidente del equipo, Jorge Pablo Brito concluye que todo está igual y, por ende, prefiere tomar decisiones con ‘cabeza fría’ frente a las ofertas que tiene.

“Confío en mis representantes, confío en River, en Matías y en Jorge, a quienes quiero y respeto a pesar de cualquier situación. Yo a River lo amo, lo quiero. La gente es increíble y no es despedida, la realidad es otra. Si se da bien, si no, sigo con el cariño, el respeto y amor”, añadió.

#River | Quintero: “Ayer vi hablar al presidente y nada cambió. Sigue todo igual. Tenemos ofertas para ir a varios lugares”.pic.twitter.com/NSQJh5hAok — 𝙇𝙀𝘼𝙉𝘿𝙍𝙊 (@xLeandro7) December 24, 2022

¿Qué dice River al respecto?

El directivo Jorge Brito, en una entrevista con el medio argentino TyC Sports, se refirió a la situación del volante de 29 años con respecto a su anterior contrato con el club chino y a posibles situaciones económicas.

”Lo de JuanFer es un tema complejo por su condición de residente argentino. Eso nos imposibilita a girar divisas al exterior en concepto de compra de derechos económicos, con lo cual debemos ver si podemos llegar a un acuerdo con el club chino que, como todos saben, la salida de él fue un poco compleja. (…) Vamos a ver qué alternativas hay, pero JuanFer sabe más que nadie lo que acá lo queremos y que vamos a intentar, bajo todos los medios, llegar a un acuerdo con él” expresó el pasado 22 de diciembre”.

Hoy, a pocos días de iniciar la temporada 2023, el Director Técnico Martín Demichelis asegura que espera contar con Quintero en esta nueva etapa, afirmando que resolver rápido su situación será un beneficio para ambas partes y que es algo que todos, tanto la hinchada, como los directivos y el jugador, quieren que se dé.