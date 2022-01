Jhon Duque: “Venir a Nacional fue la mejor decisión que pude tomar”

Jhon Duque, nuevo jugador de Atlético Nacional. Foto: Atlético Nacional

Jhon Duque fue anunciado hace pocos días en Atlético Nacional como uno de los refuerzos de la plantilla para 2022. El bogotano habló este viernes en conferencia de prensa junto a Daniel Mantilla y Alexander Mejía.

El mediocampista de 29 años se llevó los reflectores en la presentación ante los medios, ya que el pasado del jugador, de pasado con Millonarios, uno de los rivales directos de Atlético Nacional, inquietaba a muchos periodistas y también aficionados.

“A Millonarios solo le tengo agradecimiento, en los últimos días he recibido mensajes de personas que no les gustó mi llegada a Nacional, pero esas mismas personas son las que un día me apoyaron y me hicieron hacer historia en Millonarios. La verdad es que hoy estoy inmensamente agradecido con Nacional, escogí estar aquí porque es una institución grande que siempre busca pelear títulos y aunque no tuve acercamientos con el club azul, esta fue la mejor decisión que pude haber tomado. Estoy feliz de estar hoy aquí”, expresó Duque.

"Escogí estar en Nacional, porque es una institución grande, que siempre busca pelear títulos ... esta fue la mejor decisión que pude haber tomado"



“Desde un principio hubiera escogido estar acá, porque desde que compartí con cada uno de los compañeros me di cuenta de lo que es Nacional y lo que significa vestir estos colores”.

Pese a las declaraciones por la alegría y el reto que representa estar en el club con mayor palmarés en el fútbol profesional colombiano, Duque también recordó sus títulos con Millonarios.

“Estoy muy agradecido con ese vínculo que creció a lo largo de los años con un rival directo de Nacional, pero por encima de todo estoy agradecido con el club que me da hoy la oportunidad de estar acá, de volver a mi país. Esto lo tomo como un reto inmenso, con todo el orgullo y la satisfacción de poder compartir con grandes referentes”.

En cuanto a lo físico y sus características, el volante bogotano habló sobre lo que puede aportar en el equipo verde de la capital antioqueña. “La clave de este este grupo es el liderazgo que debemos tener dentro del terreno de juego para ser proactivos y aportar cada una de nuestras fortalezas. Yo ofreceré mucho equilibrio, mucha marca”.