Las palabras de Dorlan Pabón, figura del campeonato de Nacional en la Superliga

Atlético Nacional hizo la tarea y le remontó a Pereira la final de la Superliga. Durante el primer tiempo, el conjunto verde se notó totalmente perdido e incómodo ante la propuesta de juego asfixiante de los dirigidos por Alejandro Restrepo, quienes terminaron los primeros 45 minutos ganando por 2-0.

Sin embargo, el partido dio cambió con las actuaciones de Dorlan Pabón y Tomás Ángel, con dos goles para cada uno. Los dos fueron los protagonistas del equipo dirigido por el brasileño Paulo Autuori.

🏆💚¡En lo más alto del FPC, Atlético Nacional es el campeón de la #SUPERLIGAxWIN!



Celebren hinchas 'Verdolagas' , siempre en paz. 🕊🔝⚽ pic.twitter.com/SH5bKqTZbY — Win Sports TV (@WinSportsTV) February 17, 2023

“Primero que todo, quiero felicitar a Pereira: ¡qué buen trabajo hicieron! Estoy muy contento. Este es un título más. Sabíamos que no iba a ser nada fácil. El primer tiempo no jugamos lo que era y nos tocamos el corazón, adentro en el camerino, para sacar esto adelante. Lo importante fue que lo conseguimos. Sabíamos que en el primer tiempo no estábamos haciendo lo que trabajamos en la semana”, mencionó Dorlan Pabón.

Cabe mencionar que la Superliga es un torneo que inició en 2012 y en el que se enfrentan los equipos campeones del Torneo Apertura y Finalización del año anterior.

Con esta victoria, Nacional consigue su tercer trofeo de la Superliga tras conseguir sus dos anteriores títulos en 2012 y 2016. Cabe mencionar que el equipo paisa es el club colombiano que más veces ha participado en esta competición, en total han sido seis veces.

Los demás campeones de la Superliga han sido Santa fe, en cuatro ocasiones; Junior, en dos oportunidades; Millonarios, Cali y Tolima una sola vez. Por su parte, América suma dos subcampeonatos y Medellín solamente uno.

