Liga BetPlay: Atlético Nacional, con Marlos Moreno como figura, se impuso al Deportivo Cali

Marlos Moreno fue la figura del triunfo 2-1 de Atlético Nacional sobre Deportivo Cali. Foto: Atlético Nacional

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Atlético Nacional venció 2-1 a Deportivo Cali este miércoles en la noche, en un partido disputado en el estadio Atanasio Girardot y correspondiente a la séptima fecha de la Liga BetPlay 2026-II. El conjunto verdolaga hizo valer su condición de local y sumó una victoria que lo mantiene cerca de los primeros lugares.

El extremo antioqueño Marlos Moreno fue una de las figuras del encuentro. El atacante asistió a Andrés Sarmiento para abrir el marcador a los 18 minutos y en el complemento amplió la ventaja a los 64, luego de recibir un pase de Andrés Marín. Su participación resultó determinante para que el cuadro verdolaga encaminara la victoria.

Deportivo Cali le puso dramatismo al desenlace cuando Nicolás Benedetti descontó tras un centro desde la derecha de Fabián Viáfara. El gol redujo la diferencia y mantuvo abierta la posibilidad de un empate durante los minutos finales, sobre todo porque el cuadro vallecaucano tenía superioridad numérica numérica tras la expulsión de Mateus Uribe.

Con este resultado, Nacional llegó a nueve puntos después de cuatro partidos disputados, registro que lo ubica en la cuarta posición del campeonato colombiano. Deportivo Cali, en cambio, tras cinco partidos jugados se quedó con siete unidades y ocupa la novena casilla de la tabla de la Liga BetPlay.

América goleó a Junior y defendió el liderato

América de Cali confirmó su condición de líder al derrotar 4-2 a Junior de Barranquilla en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira. El cuadro visitante abrió el marcador con un tiro libre del delantero atlanticense Luis Fernando Muriel, pero los escarlatas reaccionaron y consiguieron darle vuelta al resultado con una contundente actuación ofensiva.

El defensor vallecaucano Marcos Mina empató de cabeza a los 42 minutos y el atacante antioqueño Tomás Ángel puso el 2-1 apenas comenzó el segundo tiempo. El venezolano Jhon Murillo amplió la ventaja a los 66 y Yani Quintero, oriundo de Cali, marcó el cuarto. El tiburón descontó por medio del volante boyacense Fabián Ángel, pero no pudo evitar la derrota.

La victoria le permitió a América afianzarse en el primer lugar de la Liga BetPlay, mientras que Junior sigue sin reaccionar y permanece con un solo punto en cuatro partidos. A pesar de ser el vigente campeón, al equipo dirigido por Alfredo Arias le ha costado bastante sumar unidades en lo que va del segundo semestre.

La séptima fecha de la máxima categoría del fútbol profesional colombiano continuará este jueves con dos partidos. El primer turno es de Llaneros, que recibirá en Villavicencio a Millonarios a las 6:10, mientras que Internacional se enfrentará a Deportivo Pasto a partir de las 8:15 en el Metropolitano de Techo.

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