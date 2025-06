Marino Hinestroza saldría pronto de Nacional: “quería irme con otro título”

Marino Hinestroza, extremo de Atlético Nacional y la selección de Colombia. Foto: EFE - STR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Atlético Nacional, vigente campeón del fútbol profesional colombiano, quedó este lunes sin chances de pelear por la primera estrella del semestre en la Liga BetPlay tras perder 1-0 con Millonarios en condición de local. Además de lidiar con la eliminación, sus hinchas podrían quedarse además sin uno de sus mejores jugadores.

Marino Hinestroza, quien ha hecho parte de las más recientes convocatorias de la selección de Colombia y fue protagonista en las conquistas verdolagas de finales de 2024 y principios de 2025 (Liga, Copa y Superliga), dio a entender que su salida del equipo está cerca.

Después del duelo entre Nacional y Millonarios, el extremo vallecaucano fue uno de los futbolistas que habló con la prensa en zona mixta. “Nunca voy a olvidar todo lo que hicieron por mí. Pedirles perdón y darles las gracias, es lo único que tengo que decirle a toda la gente y a todos los hinchas, de parte de mí y de mi familia".

🇳🇬 ¿Marino Hinestroza se va de Nacional?: “No sé, si es así lo estoy adelantando, Dios tiene la última palabra. Quería pedirles perdón, si me voy, no quería irme así, quería irme con otro título”.https://t.co/v6Dg5K0r6q pic.twitter.com/ERIeKRWJtA — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) June 17, 2025

Esas palabras fueron interpretadas por algunos de los periodistas como una despedida del futbolista, quien en los últimos meses ha sonado como posible refuerzo para clubes reconocidos del fútbol sudamericano, como por ejemplo Botafogo y Boca Juniors

“Pues no sé, si es así, pues lo estoy adelantando, pero Dios es el que tiene la última palabra. Si sí, solo quiero pedirles perdón y darles las gracias, si me voy, no quería irme así, quería irme con otro título. Solo me queda agradecerles”, respondió Hinestroza cuando le preguntaron si lo que dijo antes fue una despedida.

El futbolista vallecaucano, surgido en América de Cali, llegó a Nacional a mediados del año pasado procedente del Columbus Crew, equipo de la liga de los Estados Unidos. Aunque llegó sin muchos reflectores, supo ganarse un lugar entre los inicialistas y fue protagonista en el doblete de títulos que logró el equipo en 2024.

En su primer semestre con la camiseta verdolaga, además de levantar dos trofeos, disputó 28 partidos, marcó cuatro goles y brindó tres asistencias. Ya en 2025, luego de que los antioqueños compraran parte de su pase, ganó una Superliga y dijo presente en 23 compromisos, anotando cuatro goles y dando cinco asistencias.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador