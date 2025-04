“No juego para Lorenzo, ni para nadie”: Hinestroza, tras brillar en Libertadores

Marino Hinestroza, la figura de Nacional en su estreno en la Copa Libertadores 2025. Foto: Nacional y EFE

Marino Hinestroza fue la gran figura de Atlético Nacional en el contundente triunfo 3-0 sobre Nacional de Montevideo, por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

El delantero tuvo una noche brillante en el Atanasio Girardot: marcó el primer gol del partido y luego asistió en los otros dos. Su actuación fue clave para que el equipo colombiano comenzara con pie derecho en el certamen continental.

“La gente de Nacional se merece esto”: Marino Hinestroza

En zona mixta, Hinestroza expresó su felicidad por el resultado y destacó el apoyo de la hinchada: “La verdad estamos muy contentos con la victoria, pienso que esta gente se lo merece, vino aquí nos llenó el estadio a las 9 de la noche y más de uno tiene que ir a trabajar mañana. Estoy feliz por el equipo porque merecíamos la victoria y nos la llevamos”.

También habló de su buen momento personal: “Pienso que eso va más en la confianza que me tengo y la confianza que me dan mis compañeros, porque siempre estoy intentando, me equivoco, pero siempre me apoyan. Esto hace parte del fútbol y hoy el fútbol me premió con ese hermoso gol”.

¿Palo a Néstor Lorenzo? La opinión de Hinestroza por su papel en la selección

La actuación del atacante llega justo después de haber sido convocado por primera vez a la selección de Colombia.

Sin embargo, Néstor Lorenzo no le dio minutos, a pesar de los malos resultados. Consultado sobre si cree que sus buenas presentaciones lo pondrán en mejor consideración del entrenador, el delantero dejó una respuesta tajante.

“Yo siempre me dedico a jugar. No juego para Lorenzo ni para nadie. Juego para mi familia, para mi equipo y para mis compañeros”, afirmó Hinestroza, dejando claro que su enfoque está en el presente con Atlético Nacional.

Con actuaciones como esta, su nombre, no obstante, seguirá dando de qué hablar en la Libertadores y también en la órbita de la selección.

