Paulo Autuori: “Nosotros buscamos tener el balón cuando es necesario”

Paulo Autuori, técnico de Nacional. Foto: Jose Vargas Esguerra

Luego de la victoria de Nacional 2-0 frente a Águilas Doradas, que lo dejó segundo del grupo A con los mismos puntos de Alianza Petrolera, que es puntero, Paulo Autuori, técnico del cuadro verdolaga, dio sus declaraciones sobre el desarrollo del juego y la forma en la que está llevando al equipo en medio del apretado calendario que ha tenido.

“La idea era empezar con la media cancha un poco más adelantada y por eso el inicio del partido fue más cerca de lo que hemos planteado, el equipo está trabajando muchísimo en el tema de tener el balón y crear. Tenemos que jugar y pensar en los próximos partidos que se vienen, no se puede dar el lujo de perder jugadores, vamos a mantener la gestión y vamos a mirar partido a partido cuál será la nómina para empezar. Necesitamos ser más asertivos en las finalizaciones”, aseguró Autuori.

Puede leer: Liga BetPlay: así van los cuadrangulares tras la tercera fecha

Antes de sus declaraciones, habló Lucas González, técnico de Águilas Doradas, quien dijo: “Tenerlos metidos a ellos prácticamente en su campo sin que rematen una sola vez a portería en la segunda parte. Tuvimos un 62 % de posesión algo que es muy difícil de lograr en el Atanasio. Queremos ya que sea domingo para el nuevo duelo con él”.

A Autuori le preguntaron por este tema, a lo que afirmó: “Ese tema de tener el balón ya lo hemos hablado, Para mí no quiere decir nada, nosotros necesitamos tener el balón cuando es necesario para hacer daño, en este tema no va a cambiar mi mirada, toda la gente alrededor del mundo tiene claro este tema. A él (Lucas González) le gusta tener el balón, excelente. Nosotros tenemos que tenerlo lo necesario, lo tuvimos para salir de acá con 2-0. La atajada de Kevin fue muy importante, pero no vi más nada, o ¿estoy equivocado? Nosotros necesitamos tener jugadores con jerarquía para tener más tranquilidad y tomar decisiones más claras, lo demás es un bla bla bla del fútbol. Nosotros vivimos de resultados, de victorias. Los que juegan son los jugadores, no la gente que está afuera”.

Le recomendamos: Sebastián Villa, culpable: la justicia argentina lo condenó a dos años de prisión

Al final, el técnico de Nacional se refirió a Dorlan Pabón y a Jader da Silva, jugador que fue criticado por su titularidad. Del primero, dijo que “La salida de Dorlan Pabón fue porque trabajó un montón y tenemos otras cosas por hacer. Él está bien, está haciendo goles, tuvo lesiones que lo alejaron, por eso hay que cuidarlo porque es un jugador muy importante”.

Y del segundo, señaló: “Para mí como entrenador creo que lo que ha hecho en el primer tiempo trabajó muy bien y ha plasmado lo que queríamos a través de estrategia. Ayudó un montón a Candelo y tuvo salidas rápidas. La mirada de nosotros como entrenadores no tiene que ver solo en aparecer y hacer los goles. tenemos una mirada para todo el equipo y para mí el trabajo que hizo fue muy importante porque sabíamos que el rival iba a jugar por ahí, hizo buen juego asociativo”.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador