Presidente de Nacional: “Queremos que la hinchada apoye al equipo”

Mauricio Navarro, presidente de Atlético Nacional Foto: Twitter Atlético Nacional

La relación con la hinchada, la final contra Millonarios, la permanencia William Amaral como técnico y el proyecto del equipo fueron algunos de los temas que mencionó Mauricio Navarro, presidente de Nacional, en una entrevista para el diario AS.

No ha sido un año fácil para la institución verdolaga. La mala relación entre los directivos y la hinchada, así como haber perdido la final de la Liga contra Millonarios, uno de sus rivales directos en el fútbol colombiano, son algunos de los puntos que han generado, si se quiere, una presión extra alrededor del plantel.

Puede leer: ¿Quién es Mateo Mejía, el colombiano que debutó en el Manchester United?

“Es un momento duro que estamos pasando. Estuvimos a dos penales de ser héroes, hubiera bajado la crítica seguramente. Lo que se hizo ahora no se puede decir que es malo. Si perdía Millonarios yo hubiera reconocido el trabajo de Alberto Gamero. Somos objetos del resultado y el resultado impera”, comentó Navarro, en una pregunta en la que se habló sobre Benjamín Romero, que tuvo pasado en el equipo albiazul, y a lo que el presidente verdolaga también dijo que era “incómodo” hablar del tema, pero que ese pasado no lo hacía un mal trabajador.

Sobre las críticas a los directivos y la relación con la hinchada de Nacional, Navarro aseguró: “Todas las criticas tienen algo de justicia y de injusticia. Quien las dice alguna razón tendrá. Yo lo que no comparto, porque nos pueden criticar y estamos sujetos a esto, son las amenazas. Acá nadie está haciendo las cosas por hacerlas mal, acá hay una hoja de ruta, algo que se traza la institución. (…) Ellos (la hinchada) no están de acuerdo con algunos cambios que el club ha tenido que hacer, uno lo que espera es que con respeto opinen y acepten los cambios, no las personas sino al club. Nosotros estamos trazando una hoja de ruta, quisiéramos es que la hinchada apoye al equipo y que el equipo se sienta cómodo jugando en casa, muchas veces cuando no hay una buena comunión se traslada al equipo al terreno de juego y más que una incomodidad, el equipo puede tener una presión, queremos que la hinchada esté contenta”.

Le recomendamos: América vs. Nacional, el duelo más destacado de los octavos de la Copa BetPlay

Tras la salida de Paulo Autuori y la permanencia de William Amaral como técnico de Nacional, el presidente del equipo comentó: “”El proyecto es Nacional con Amaral o sin Amaral. En la estadística va a quedar que este año estuvieron dos técnicos, Autuori y Amaral, pero en el trabajo o la planificación, es un solo técnico. Solo que Autuori renunció, pero la forma de darle continuidad a su trabajo, con algunas mejoras que hay que hacer, como la forma más allá del resultado. (…) Amaral quiere ponerle su impronta a un equipo que fue sólido en defensa y que, aunque anotaba goles no generaba tanto, como acostumbra Nacional a hacerlo. A mí lo que me gusta es que el equipo gane y si es con una mejor versión del juego o un juego más fluido, sería bienvenido”.

Con respecto al proyecto del club, Navarro señaló: “Nacional va en el camino de ser autosostenible. Es relativo porque los números una temporada dan para ello, pero se arrastran déficit de temporadas anteriores; la operación de un club es demasiado costosa. El fútbol nuestro no es autosostenible, pero los cambios que hemos hecho obedecen a eso, a tener un club autosostenible sin olvidar la parte deportiva”. Y con relación a su permanencia aseveró que: “Todo depende de las personas que están por encima de mí. Estoy contento en el cargo, sé las dificultades que tiene y el desgaste, pero eso no me afecta. Ahora el fútbol se volvió que perdemos más los partidos los directivos que los que están en el campo, pero esto hace parte del espectáculo. En este momento me pidieron estar en este puesto y con todo gusto lo acepto. Es una institución que quiero y conozco a sus socios a los que les tengo mucho aprecio”.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador