“Yo no me escondí, aquí estoy dando la cara y pido excusas”: Aldair Quintana

Futbolista colombiano que juega como arquero de Nacional, en el partido ante Santa Fe por la tercera fecha de la Liga Betplay 2021-II. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Aldair Quintana, arquero del equipo verdolaga, ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses debido a que gran parte de la hinchada no se siente cómoda con su titularidad. Para infortunio de Quintana, hace unos meses se filtró un audio en el cual se refirió de manera despectiva a los aficionados del verde paisa.

Vea más deportes en El Espectador

El arquero publicó una disculpa por medio de sus redes sociales, “No hay justificación para lo sucedido sin importar que los audios estén descontextualizados”. Pese a haber redactado un comunicado a la opinión pública, muchos aficionados siguen sin quererlo en la institución.

El pasado martes 18 de enero se presentaron un grupo de seguidores del verde de la montaña cerca a la sede en donde entrena el equipo mostraron varias pancartas en las cuales sustentaron su enojo y pidieron cambios radicales en la institución. “Directivos, ¿cuándo anuncian arquero?”, entre otras pancartas.

Necesitamos un arquero que sienta la camiseta, que esté a la altura de el club más grande de Colombia.



Directivos, cuando anuncian arquero?

No más Aldair Quintana.@LDSoficial @nacionaloficial pic.twitter.com/06ohAX8oDA — COMUNA 6 PARÍS OFICIAL (@comuna6paris) January 17, 2022

En la rueda de prensa de esta tarde en la sede de Atlético Nacional, en presencia de Emilio Gutiérrez (presidente del club), Alexander Mejía, Jeferson Duque, Dorlan Pabón, Giovanni Moreno, Felipe Aguilar, Sebastián Goméz, René Higuita y Alejandro Restrepo. Ellos son algunos de los que acompañan a Aldair Quintana en la mesa de la conferencia al público.

Puede interesarle: Sin Juanfer, pero con James: estos son los convocados de Colombia

“El trato y acompañamiento a Aldair Quintana debe ser diferente. Tiene todo nuestro respeto y respaldo. Aplica para cualquier miembro de la familia verdolaga. Hoy es Aldair, mañana puede ser otro... Esa manera de actuar se paga y la pagamos todos. Lo que algunos hacen con Aldair, lo sentimos todos en el interior y no hacen más que golpear a un grupo humano”, dijo el presidente Gutiérrez.

Asimismo se refirió a las estadísticas del arquero: “En las tres temporadas que ha estado con nosotros, ha tapado más de 8.500 minutos y de manera objetiva podemos decir que le han creado opciones para haberle anotado 101 goles, de los cuales solo encajaron 91. Aldair ha tenido errores, claro, como muchos de los que están en el equipo, así como a muchos que han sido ídolos de la institución, como le pasó a Armani o a Higuita. Creemos en sus capacidades”, dijo Gutiérrez.

El presidente de Nacional también se refirió a la situación del audio filtrado: “Nos dolió a todos. Todos en el equipo debemos tener responsabilidad con lo que hacemos y decimos. En este caso una conversación privada fue filtrada con sevicia. Aldair presentó sus excusas y hoy lo hará nuevamente pues sé que valora al club y a la hinchada”.

Más: Los nuevos caminos de Farid Díaz

Alejandro Restrepo, director técnico del equipo también se refirió a la situación. “Desde que Aldair en sus dos años que ha estado con nosotros y distintos cuerpos técnicos, el caso de los profe Osorio y Guimaraes ha ha sido un hombre importante”.

Aldair Quintana nuevamente se refiere a los hechos ocurridos y reitera excusas a la afición. “En ningún momento quise herir susceptibilidades. Fue un momento de calentura en el cual hablaba con un amigo, supuestamente. Fue un momento de rabia por la eliminación de la liga”.

“Sabía que la gente pensaba que me estaba escondiendo y no, si fuera así le habría dicho al profe que no me pusiera los dos últimos partidos. El profe me preguntó en el partido contra Pereira que si estaba preparado mentalmente y le dije que sí, que era consciente de lo que pasó y debía hacerme responsable de mis actos”.

Mire: Continuidad y austeridad siguen siendo las políticas de Millonarios

René Higuita también se sumó a la rueda de prensa, “Esto también es un tema social y los primeros que nos tenemos que señalar somos nosotros, es importante hacer acuerdos y los invito a eso. No solamente Aldair se ha equivocado, yo también me he equivocado y todos nos equivocamos. No hay que tomarse todo a pecho”.

El capitán del equipo, Alex Mejía, también dijo presente como apoyo a su compañero: “Está claro el mensaje, lo importante es que Aldair se sienta bien protegido, está bien respaldado por el cuerpo técnico y el grupo de jugadores y más por todos los directivos. Hay que darle crédito a Aldair por no esconderse porque ha tenido la suficiente personalidad para soportar cualquier crítica”.

También: Sin Messi: estos son los convocados de Argentina para enfrentar a Colombia