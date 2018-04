Balance de la Liga Águila, que domina Nacional

Redacción deportes

Se ha jugado el 55% de la Liga Águila y ya se pueden sacar varias conclusiones. Atlético Nacional fue el equipo que mejor se reforzó y los resultados lo demuestran. Es primero en la tabla, con cuatro puntos sobre su escolta, el sorprendente Patriotas de Boyacá.

De la mano del argentino Jorge Almirón los verdes paisas han ganado siete partidos, empatado tres y perdido solamente uno, con 14 goles a favor y apenas seis en contra. El único lunar de su campaña fue la derrota ante Millonarios, en la Superliga.

Aunque el equipo todavía no enamora a sus hinchas, las estadísticas lo respaldan. De sus cuatro refuerzos argentinos Gonzalo Castellani y Fernando Monetti han sido los más rendidores, aunque también los de mayor continuidad. Macnelly Torres y Dayro Moreno, quienes estuvieron a punto de irse a comienzo de año, finalmente arreglaron su continuidad y ahora son claves para el entrenador. Nacional necesita conseguir seis puntos en nueve partidos para asegurar su paso a cuartos de final, misión que no parece nada complicada.

Patriotas, con el técnico revelación

Si el rendimiento de los verdolagas no sorprende, sí lo hace el de Patriotas, el equipo que dirige Diego Corredor. Los tunjanos tienen 20 puntos y son segundos, casi con los mismos números de Júnior, que es tercero y uno de los candidatos al título.

De la mano de un jugador rápido, habilidoso y potente como Carlos Moquera, el cuadro boyacense ha sido el único que le ha ganado al Nacional en la Liga y promete seguir dando de qué hablar.

Júnior, que no arrancó bien en la Copa Libertadores, tiene plantel para recuperarse y seguir en la pelea en el torneo continental. En Liga, con planteles mixtos, ha sumado lo suficiente como para estar cerca de asegurar su paso a la siguiente fase.

Cali, Medellín y Águilas cada vez se parecen más a sus entrenadores, Gerardo Pelusso, Ismael Rescalvo y Hernán Torres, respectivamente. Sin brillar, cada vez son equipos más confiables y sólidos, así no jueguen bonito.

Huila está en zona de clasificación a pesar de que tiene un partido menos, al igual que Tolima, Alianza y América. Los opitas, dirigidos por Néstor Craviotto, han conformado un plantel aplicado, serio y rendidor.

Once Caldas por ahora es octavo, pero parece haber perdido el impulso que significó la llegada del técnico Huberth Boderth. Ante Millonarios, el jueves en la noche, completo su cuarta derrota en línea, segunda en su casa.

Entre los clubes que están en los puestos 9 y 18 apenas hay cinco puntos de diferencia, con nueve fechas por jugar. Aunque con altibajos, Santa Fe, Bucaramanga y Equidad son los que mejores sensaciones han dejado en ese grupo de equipos, mientras América y Millonarios han decepcionado. Los rojos caleños, que ilusionaron con una buena actuación en el Torneo Fox, en enero, han perdido seis partidos de 10 jugados y perdieron a su timonel, Jorge ‘Polilla’ Da Silva.

Millonarios, tras ganar la Liga y la Superliga, ante Santa Fe y Nacional, sufrió un duro golpe con la ausencia de su técnico, Miguel Ángel Russo. Sus refuerzos, además, no han funcionado como se esperaba. Wuilker Faríñez arrancó muy bien, pero falló en los partidos contra Alianza y Jaguares, que le costaron cuatro puntos al equipo.

A Roberto Ovelar lo salvan los dos goles que le hizo a Nacional, en la vuelta de la Superliga, pero todavía no ha colmado las expectativas, así como el volante César Carrillo, que juega poco. Para completar, Santiago Montoya será operado este sábado, pues se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Probablemente estará fuera de las canchas en lo que queda de 2018.

Leones y Chicó, los dos clubes que ascendieron el año pasado, tienen nóminas muy livianitas y su única preocupación es tratar de mantener la categoría. Los ajedrezados tienen 96 puntos en la tabla del descenso y los antioqueños 99. También en zona de peligro está Alianza, con 104 unidades. No lejos aparecen Equidad (108), Huila (107 y un partido menos), Once Caldas (109) y Envigado (110).

La fecha 12 se disputará entre sábado y lunes con los duelos Águilas vs. Tolima, Júnior vs. Leones, Huila vs. América, Cali vs. Santa Fe, Pasto vs, Jaguares, Once Caldas vs. Equidad, Millonarios vs. Bucaramanga, Medellín vs. Patriotas, Chicó vs. Nacional y Envigado vs. Alianza.

Resultados undécima jornada

Tolima 0, Cali 1; Santa Fe 1, Medellín 1; Leones 1, Águilas 1; América 0, Envigado 1; Equidad 0, Júnior 0; Nacional 1, Huila 0; Once Caldas 0, Millonarios 1; Jaguares 0, Bucaramanga 1; Patriotas 2, Chicó 0; Alianza 0, Pasto 2.

Tabla de Posiciones:

1. Nacional, 24 puntos; 2. Patriotas, 20; 3. Júnior, 20; 4. Cali, 19; 5. Medellín, 19; 6. Águilas, 19; 7. Huila, 17; 8. Once Caldas, 16; 9. Santa Fe, 15; 10. Bucaramanga, 15; 11. Envigado, 15; 12. Equidad, 13; 13. Pasto, 13; 14. Millonarios, 13; 15. Tolima, 12; 16. Jaguares, 12; 17. Alianza, 11; 18. América, 10; 19. Leones, 9 y 20. Chicó, 6.