Banfield de Argentina le pagaría al cuadro embajador alrededor de 135 millones de pesos.

La situación es clara: Banfield de Argentina tiene que pagarle 40 mil dólares a Millonarios (alrededor de 135 millones de pesos) si quiere fichar para la temporada que viene. ¿Por qué? Porque el club que dirige Julio César Falcioni fue sancionado por FIFA tras un reclamo del cuadro embajador por los derechos de formación de José Júnior Bueno.

En su momento, el futbolista guajiro llegó al Taladro, pero no debutó en primera y Banfield no canceló la suma que le correspondía al cuadro capitalino. Bueno también estuvo en Defensores de Belgrano y Gimnasia de Jujuy antes de llegar a Once Caldas.

“A partir de este momento se hace efectiva la prohibición de registrar nuevos jugadores ya sea a nivel nacional o internacional”, dice un aparte del comunicado de FIFA.

Medios argentinos aseguran que las directivas de Banfield ya se pusieron en contacto con las de Millonarios para cancelar la deuda. En caso de no hacerlo, el no contar con futbolistas nuevos para la próxima temporada sería el menor de los males para la institución argentina en caso de que los embajadores deseen continuar con el proceso.

En esta época de pandemia, en la que los clubes están buscando por todos lados recursos para pagar sus obligaciones, este dinero no le caerá nada mal a Millonarios.