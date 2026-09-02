El Bilardo que Colombia conoció primero

El director técnico argentino Carlos Salvador Bilardo dirigió al Deportivo Cali entre 1977 y 1978. Foto: Archivo El Espectador

A Karim Gorayeb le dijeron que no había plata para llevarlo a Buenos Aires. Su padre, Alex, entonces presidente del Deportivo Cali, debía administrar los cupos de la delegación para la final de la Copa Libertadores de 1978 contra Boca Juniors. sin embargo, se jugó el último as bajo la manga que le quedaba: hablar con Carlos Salvador Bilardo, técnico del cuadro azucarero.

“Yo sabía lo de las cábalas y las locuras de ellos. Me le arrimo a Carlos y le digo: ¿vos sabes que yo nunca he visto al Cali perder en mi vida, no? Y era verdad, acá no nos...