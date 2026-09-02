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El Bilardo que Colombia conoció primero

Héctor Fabio Grueso reconstruyó el paso del emblemático estratega argentino que, antes de ser campeón del mundo en México 1986, dejó huella sobre todo en Cali.

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Daniel Bello
Daniel Bello
02 de septiembre de 2026 - 01:00 p. m.
El director técnico argentino Carlos Salvador Bilardo dirigió al Deportivo Cali entre 1977 y 1978.
El director técnico argentino Carlos Salvador Bilardo dirigió al Deportivo Cali entre 1977 y 1978.
Foto: Archivo El Espectador

A Karim Gorayeb le dijeron que no había plata para llevarlo a Buenos Aires. Su padre, Alex, entonces presidente del Deportivo Cali, debía administrar los cupos de la delegación para la final de la Copa Libertadores de 1978 contra Boca Juniors. sin embargo, se jugó el último as bajo la manga que le quedaba: hablar con Carlos Salvador Bilardo, técnico del cuadro azucarero.

“Yo sabía lo de las cábalas y las locuras de ellos. Me le arrimo a Carlos y le digo: ¿vos sabes que yo nunca he visto al Cali perder en mi vida, no? Y era verdad, acá no nos...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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