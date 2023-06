Boletas de Millonarios vs. Nacional las venden hasta por el triple en reventa

Imagen de referencia. Este sábado se disputa la final entre Millonarios FC y Atlético Nacional en el Estadio Nemecio Camacho El Campín en Bogotá. Foto: Dimayor

El futbol colombiano ha llegado a su punto culmen, que será el segundo enfrentamiento entre Millonarios FC y Atlético Nacional por la estrella del primer semestre del 2023. El partido de ida ya se jugó en el Estadio Atanasio Girardot con un resultado a ceros, mientras que este sábado 24 de junio se disputará el partido de vuelta que arrojará el próximo campeón de la Liga BetPlay.

Este encuentro final será en el Estadio Nemecio Camacho El Campín y muchos aficionados están a la espera de poder asistir al evento. Sin embargo, la empresa encargada de suministrar la boletería, Tu Boleta, informó la madrugada de este viernes que se agotaron las entradas tanto individuales como para abonados.

Tras este hecho, se disparó la oferta de boletas en reventa para ingresar al estadio, que tienen un incremento en su costo. A eso se suma que no son confiables puesto que no hay una tiquetera ni nadie que respalde la compra en caso de que no funcione el QR para ingresar al estadio capitalino. Se trata de un tema recurrente que ya había pasado en el encuentro de ida en Medellín.

En las redes sociales los revendedores ofrecen boletas, por ejemplo, de $650 mil para el caso de occidental, mientras que el precio oficial fue de $429 mil pesos. Para la localidad norte, que es la más económica, el valor puede incrementar un 180%, puesto que esta boleta en reventa asciende a $250 mil y el precio oficial fue de $89 mil.

Boletas Millonarios vs. Nacional: Recomendaciones de los equipos

Hace pocos minutos el equipo capitalino, Millonarios FC, informó por medio de sus redes que “a las 11:59 pm. del jueves 22 terminó la reserva para Abonados” y agregó que no quedan boletas individuales remanentes y “por esa razón confirmamos que la boletería está totalmente agotada”.

Además del anuncio a sus seguidores, también alertaron sobre los posibles fraudes que se presentan en las reventas insistiendo en que “recomendamos a toda nuestra afición no comprar boletería en la reventa ya que todas las boletas son digitales con código único QR de entrada y validación”.

🔵⚽️ Sobre la boletería para la Gran Final. pic.twitter.com/XJE2595OzM — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 23, 2023

