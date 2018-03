Boyacá Chicó venció a Santa Fe y agudizó la crisis cardenal

Redacción deportes

La idea, quizá, fue darle descanso a algunos jugadores para refrescar la nómina, para no generar una sobrecarga. Sin embargo, lo planeado no funcionó, Gregorio Pérez no encontró lo que buscaba y su Santa Fe perdió 3-1 con el Boyacá Chicó, en Tunja, para profundizar la crisis de un club que no encuentra el camino, que a pesar de que busca luce desorganizado en el mediocampo, falto de ideas en el último cuarto de cancha.

Pero también hay que destacar lo hecho por el conjunto boyacense, un onceno aplicado, rápido, que supo aprovechar los huecos que dejó Santa Fe, la desobediencia táctica del rojo, y que llegó a seis puntos, que sumó su primer triunfo en el torneo y que parecer tener un bálsamo en la pelea en la tabla del descenso.

Quedará en el registro el mar partido de Juan Daniel Roa, amonestado en una jugada y a la siguiente castigado con un penal inexistente que le dio la oportunidad a Jhon Riascos de poner el 1-0. De paso, el volante acumuló cinco tarjetas amarillas y no podrá estar en la próxima fecha contra el Independiente Medellín. (Le puede interesar: Borrón y cuanta nueva en Santa Fe)

Ya después llegaron los goles de Felipe Ponce y de Diego Valdés, y los cambios de Pérez para contrarrestar el 3-0 parcial. La ida a la cancha de Sebastián Salazar, de Jonathan Herrera y de Baldomero Perlaza, cambios que no surtieron efecto. De no ser porque el cuadro local bajó la intensidad, puede que el marcador hubiera sido más amplio. Ya en el cierre llegó el descuento en los pies de Armando Vargas para el 3-1 final.

Sexta derrota para Santa Fe en este torneo, siendo esta una bastante dolorosa, pues fue frente al colero del torneo, en una plaza en la que no caía desde mayo de 2012 y con un problema de desorganización.

Entretanto, en el primer partido de la jornada, Leones aprovechó su localía y superó 2-1 a La Equidad.