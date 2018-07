Bucaramanga y Júnior empataron sin goles en su debut en la liga

Redacción deportes

El fútbol no es de merecimientos, es de saber aprovechar las ocasiones que se tienen para reflejarlas en el marcador. Pueden bastar solo 20 minutos de brillantez o solo cinco. La idea es marcar y eso fue lo que no hizo el Atlético Bucaramanga en su debut en la Liga Águila frente al Júnior en el estadio Alfonso López. Empataron 0-0, con los locales encima desde el minuto 60, asfixiando constantemente a la defensa visitante, que muchas veces se vio sin reacción para detener la ofensiva rival. No fueron precisos, les faltó profundidad, pero las ganas siempre estuvieron, pero no fue suficiente. Sin presentar un gran juego hacia los ojos de la tribuna, ambos sumaron sus primeros puntos en la liga.

Cuando las ideas escasean, las sociedades no funcionan y el fútbol se convierte en una posesión del balón plana, con pases de lado a lado sin un norte determinado, los ojos de los espectadores comienzan a buscar que aparezcan los futbolistas diferentes para deslumbren con su magia o que haya un error defensivo para que se abran las puertas del gol, para que las emociones aparezcan. Sin embargo, poco de lo uno y poco de lo otro en el estadio Alfonso López. El Júnior intentó hacerlo con Johan Bocanegra, pero únicamente apareció en una oportunidad.

Por su banda izquierda, abierto como jugó en los 64 minutos que estuvo dentro del terreno de juego, al minuto 14 amagó, con su cintura hizo que su marcador quedara perdido en la danza. Lo dejó regado, metió un pase entre líneas para Iván Rivas, quien remató cruzado. Ese disparo fue desviado por la defensa del equipo santandereano. Y no fue más lo del cuadro barranquillero, algunas galopadas, centros, balones desviados, aproximaciones pero no se le vio un juego de conjunto a los dirigidos por Julio Comesaña, que con el paso del tiempo se dedicaron a ver cómo los locales empezaron a manejar con tranquilidad el esférico.

Precisamente, Bucaramanga se vio mejor desde la salida de Gabriel Gómez debido a una lesión en el muslo derecho. El mediocampista panameño fue sustituido por Harrison Mojica, quien terminó convirtiéndose en un hombre clave dentro del esquema del conjunto local. Gracias a su labor dentro del terreno de juego, Mojica fue el puente para que se unieran dos hombres importantes en el cuadro santandereano como lo son Sherman Cárdenas y John Pérez, lo que significó que el Júnior tuviera que retroceder sus líneas para no dejar tanto espacio a este par de jugadores.

Les faltó profundidad y precisión, pero no ganas. Empezaron a tener más el esférico, pero las ocasiones no llegaban. Lo más claro habían sido un par de remates lejanos: uno se fue desviado, el otro terminó en las manos del arquero Sebastián Viera. Y cuando los ojos de los espectadores empezaban a buscar algo diferente, los santandereanos intentaron meterle alegría con cuatro aproximaciones que hicieron que el grito de gol se quedara atragantado en la garganta de todos los seguidores del Bucaramanga. Michael Rangel, quien tuvo un paso fugaz por Júnior, contó con tres de esas llegas.

La primera fue de cabeza, que salió por centímetros; la segunda, llegó tras un pase de Mojica y su remate cruzado fue tapado por Viera y la última un disparo que se estrelló en la raíz del palo izquierdo del arquero visitante. El otro que lo intentó fue Bryan Rovira con un derechazo de media distancia, que terminó despejando el guardameta uruguayo. Fueron cuatro ocasiones que se dieron entre el minuto 61 y el 78. Ese fue el punto cumbre de los locales en el encuentro, que terminó sin muchas alegrías y con un 0-0 triste para ambos equipos.