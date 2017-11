Calculadora y corazón en mano: las cuentas para no descender

Redacción deportes

Todos dependen de sí mismos a excepción de Cortuluá: el corazón de los hinchas se parará de forma simultánea a las 3:30 p.m. de este sábado cuando se jueguen los seis partidos que definirán los dos clasificados restantes a los cuartos de final y el equipo que acompañará a Tigres en la segunda división del fútbol colombiano. Dos rivales directos se enfrentarán en un duelo de vida o muerte para salvar la categoría: América vs Bucaramanga.

Además de los vallecaucanos y santandereanos, Cortuluá y Jaguares son los otros dos candidatos a descender.

-América y Bucaramanga: este será el único juego en el que ambos equipos están en peligro de descenso. Claro que, si Cortuluá no le gana al Once Caldas, no importa que pase entre América y Bucaramanga, pues ambos se salvarán de perder la categoría.

Para que América descienda tendrían que ocurrir tres resultados: que pierdan, que Jaguares le gane al Rionegro y que Cortuluá venza al Once Caldas. Vale la pena destacar que desde que Jorge “El Polilla” Da Silva es el DT del América, el equipo de Cali no ha cedido puntos en casa. Respecto a la clasificación a las finales, si América gana, asegura su cupo en los ocho. Si empata, dependería de otros resultados. En cambio, los santandereanos están obligados de ganar para mantenerse, pues de empatar o perder, tendrán que esperar que Jaguares y Cortuluá no ganen sus partidos.

-Once Caldas vs. Cortuluá: el equipo de Tuluá está en posiciones de descenso con 132 puntos y un promedio de 1.1092. Para salvarse sólo le sirve ganarle al Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales. Con un empate depende de los resultados en los partidos entre América vs. Bucaramanga y Jaguares vs. Rionegro Águilas.

-Jaguares vs. Rionegro Águilas: El equipo felino tiene 133 puntos y un promedio de 1.1176, depende de sí mismo para salvar la categoría y tendrá la ventaja de jugar en casa en un horario que le conviene, pues a esa hora el calor de Montería es muy fuerte. Enfrentará a un Rionegro que no tiene opciones matemáticas de clasificar a las finales. Para que Jaguares descienda, tiene que empatar o perder y que Cortuluá le gane al Once Caldas en Manizales. Respecto a las finales, Jaguares necesitaría ganar y que Medellín y Tigres no lo hagan. Así accedería a los ocho finalistas.