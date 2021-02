Cali venció a Patriotas y es el nuevo líder de la Liga BetPlay 2021-I

Deportivo Cali venció a Patriotas en Tunja y quedó como líder de la Liga BetPlay 2021-I con 13 puntos, uno más que Júnior.

Cali hizo la tarea en el estadio La Independencia de Tunja y derrotó a Patriotas con la mínima diferencia. Con 13 puntos, uno más que Júnior, el cuadro azucarero quedó como nuevo líder de la Liga BetPlay 2021-I.

Jhon Vásquez, que viene siendo referente del Deportivo Cali, anotó el único gol del partido al minuto 14 tras una asistencia de Darwin Andrade.

Cali, que ya no cuenta con Agustín Palavecino, no dejó ver su ausencia y dominó un partido en el que no pesó la condición de visitante. El volante argentino, que jugó un poco más de dos años en el cuadro azucarero, viajó este domingo a Buenos Aires para concretar su pase a River Plate.

Cali fue más en todo el partido e insistió en varias oportunidades para aumentar el marcador. Sin embargo, ese gol de Vásquez le bastó para llevarse los tres puntos y quedar como líder a falta de dos partidos en la fecha 5.

Patriotas abrirá la próxima fecha visitando a Pereira el viernes, mientras que Cali recibirá a Águilas Doradas el sábado en Palmaseca.