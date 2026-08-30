Cali y Bucaramanga igualaron en caos: expulsados e invasión del campo por hinchas, en video

El empate 1-1 llegó al minuto 90+7, pero la celebración dio paso a una fuerte confrontación entre jugadores, cuatro expulsiones y el ingreso de hinchas al campo en Palmaseca. Foto: Archivo Particular

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Cuando parecía que Atlético Bucaramanga se llevaría tres puntos de Palmaseca y se metería de lleno en la pelea por el liderato de la Liga BetPlay, Deportivo Cali encontró el empate en el último suspiro. Leyser Chaverra marcó de penalti al minuto 90+7 para sellar el 1-1, en un partido que terminó caliente y con enfrentamientos entre los jugadores de ambos equipos.

El conjunto santandereano había tomado ventaja en el minuto 71 gracias a José García, quien apareció de cabeza para enviar al fondo de la red un centro de Emerson Batalla tras una falta. Bucaramanga resistió durante buena parte del segundo tiempo y parecía encaminado a quedarse con los tres puntos, pero el Cali tuvo una última oportunidad desde el punto penal.

La acción llegó en el tiempo añadido. Edwin Velasco recibió un balón a la espalda de la defensa e intentó enviar un centro al área, pero Kevin Londoño trató de impedir que la pelota llegara a su destino y terminó golpeándola con el brazo. El juez central no dudó en señalar el penalti.

Chaverra tomó la responsabilidad y, al minuto 90+7, convirtió el cobro para establecer el 1-1 definitivo y desatar la celebración del conjunto local.

Cali había desperdiciado un penalti en el primer tiempo

El empate pudo haber llegado mucho antes para el Deportivo Cali. En el minuto 36, Steven Rodríguez recibió una falta de José Ortiz dentro del área y el árbitro sancionó penalti. La decisión fue revisada por el VAR y se mantuvo la determinación del juez central.

Sin embargo, Steven Rodríguez desperdició el cobro en el minuto 40. Su remate fue detenido a ras de piso y el Cali dejó pasar una de sus mejores oportunidades para abrir el marcador.

Final caliente en Palmaseca

El empate en el último suspiro dio paso a un final caliente en Palmaseca. De acuerdo con la transmisión, fueron cuatro los jugadores expulsados después de una serie de discusiones que terminó involucrando a prácticamente todos los futbolistas de ambos equipos.

Uno de los momentos más tensos se presentó entre Pablo Peirano, técnico de Bucaramanga, y Gustavo Cuéllar, jugador del Deportivo Cali. El entrenador uruguayo ingresó al terreno de juego y llegó a pecharse con el mediocampista del conjunto local en medio de las protestas posteriores al empate.

La situación siguió aumentando de temperatura. Rafael Dudamel también ingresó al campo y, en cuestión de segundos, la discusión se convirtió en una pelea colectiva, con jugadores de ambos equipos jalándose y empujándose en la mitad de la cancha.

El caos no quedó solamente entre los protagonistas del partido. Hinchas del Deportivo Cali comenzaron a ingresar al terreno de juego, lo que obligó a la Policía a intervenir para intentar controlar la situación y evitar que la confrontación pasara a mayores.

Con el campo invadido y la tensión todavía presente, el juez central determinó dar por terminado el partido, que finalizó 1-1 después del penalti convertido por Leyser Chaverra al minuto 90+7.

Con la igualdad, Bucaramanga llegó a 12 puntos y se mantiene invicto después de seis partidos, mientras que Deportivo Cali alcanzó siete unidades.

Medellín venció a Llaneros y Águilas rescató un empate

La jornada dominical también dejó el triunfo 2-1 de Independiente Medellín sobre Llaneros. El conjunto antioqueño tuvo un comienzo contundente y se puso en ventaja con goles de Jeison Medina y John Montaño, a los 16 y 20 minutos.

Llaneros descontó justo antes del descanso por intermedio de Francisco Meza, pero no consiguió encontrar el empate durante el segundo tiempo. Con el resultado, Medellín llegó a 12 puntos y se ubicó tercero, mientras Llaneros se quedó con 11 unidades después de sufrir su segunda derrota consecutiva.

Más temprano, Águilas Doradas y Boyacá Chicó protagonizaron un empate 2-2. El conjunto visitante sorprendió con dos goles antes del descanso, anotados por Jacobo Pimentel y Sebastián Salazar, pero Águilas reaccionó en la segunda parte.

Ricardo Márquez descontó desde el punto penal y Andrés Mosquera marcó el 2-2 a los 83 minutos, después de una jugada por la banda izquierda que terminó con una definición de primera.

El empate dejó a Águilas Doradas en la octava posición con nueve puntos, mientras que Boyacá Chicó continúa sin ganar en el campeonato y suma apenas dos unidades.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras los juegos del fin de semana

La fecha 8 todavía no termina

La octava jornada de la Liga BetPlay II-2026 tendrá tres partidos pendientes. Este lunes 31 de agosto, Pasto recibirá a Deportivo Pereira a las 6:00 de la tarde en el estadio La Libertad, mientras que Tolima enfrentará a Cúcuta a las 8:05 de la noche en Ibagué.

La jornada finalizará el martes 1 de septiembre, cuando Fortaleza reciba a Once Caldas a las 8:00 de la noche en el estadio El Techo, en Bogotá.

Estos encuentros todavía pueden generar nuevos movimientos en la clasificación, especialmente en una zona alta en la que América, Nacional, Medellín y Bucaramanga ya comienzan a tomar distancia del resto.

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